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У справі про торгівлю українок в Іспанії фігурує житель Кременчука: йому оголосили підозру

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 658

Щонайменше 14 українок стали жертвами цього злочину.

Серед підозрюваних у міжнародній схемі торгівлі українок в Іспанії є житель Кременчука та мешканці Полтавської області. Про це йдеться в ухвалі Індустріального районного суду м. Дніпро від 16 квітня 2025 року.

За даними слідства, ще з січня 2024 року невстановлена група осіб вербувала українок та переправляла їх до Іспанії, де їх втягували в сексуальну експлуатацію. Злочинну схему викрили іспанські правоохоронці в провінції Альмерія. За їх інформацією, щонайменше 14 українок стали жертвами цього злочину.

У справі фігурує низка підозрюваних, зареєстрованих у Дніпропетровській, Полтавській, зокрема і з Кременчука, у Хмельницькій, Закарпатській областях, а також громадяни РФ.

Суд дозволив слідчим отримати доступ до мобільних даних абонентів, підозрюваних у справі, щоб встановити їхні маршрути, контакти та місця перебування. 

Нагадаємо, загалом із вересня 2023 року до травня 2024 року на Полтавщині виявили та надали матеріальну підтримку 19 людям, які постраждали від трудової експлуатації.

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Автор: Телеграф Джерело фото: europol.europa.
Теги: торгівля людьми
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