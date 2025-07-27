У Кременчуці додатково замовили покіс трави на кладовищах за понад 100 тисяч гривень

Сьогодні, 17:40 Переглядів: 154

Косити траву на кладовищах мають до кінця року

Спеціалізований комбінат ритуальних послуг замовив покіс трави на кладовищах Кременчука. Вартість робіт — 116 тисяч 802 гривні. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Деталі і обсяги робіт у документації не оприлюднювали. Договір уклали з ТОВ «І Н В А Й Т» без застосування відкритих торгів. Це пов’язано з тим, що СКРП у травні вже замовляв у компанії ці ж послуги за 233 тис. 604 грн. Водночас «під час господарської діяльності підприємства у КП СКРП виникла необхідність у отриманні додаткових послуг пов’язаних з основним договором на суму 116802,00 грн, що не перевищує 50% від вартості основного договору про закупівлю», йдеться в обґрунтуванні.

Косити траву на кладовищах мають до кінця року.

Як вказано в аналітичній системі YouControl, компанію «І Н В А Й Т» зареєстрували у 2011 році в Києві.

Нагадаємо, у Кременчуці облаштують місця для полеглих воїнів за понад 1 млн грн.