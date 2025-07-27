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Кременчук, Війна

У Кременчуці вшанували пам’ять загиблих в Оленівці

Сьогодні, 20:00 Переглядів: 0

Під час теракту в Оленівці загинуло понад 50 військових, серед яких двоє чоловіків з Кременчука

27 липня у сквері ім. Бабаєва жителі Кременчука вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців в Оленівці. Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Оленівка — страшна ціна сьогодення», «Оленівка — геноцид 21 століття», а також згадували і про військовополонених: «Кожен день полону — це втрачене життя», «Полон вбиває», «Чи продовжиш ти мовчати, коли там буде хтось з твоїх». 

Акція проходила біля пам’ятника Воїну-визволителю, перед ним розташували лампадки у формі символу «Ідея Нації». 

Кременчуцький військовий Ярослав Отрок з позивним «Фірст» загинув під час теракту РФ в Оленівці. Його мама Оксана каже, що Ярослав здався у полон, «виконавши наказ, бо їм обіцяли гаранти безпеки».

 

— І мій син, виходячи в полон, навіть не зняв шеврона. Він не здався, до кінця тримався. Тому я тут, щоб чули голос нас, тому що ми голос своїх дітей, своїх рідних, які там загинули в тому злощасному бараці, — розповідає Оксана.

Ярослав служив у полку «Азов» за контрактом. Оксана каже, що службу він хотів проходити саме там.

 

— Він проходив тренування, він виходив в походи в довготривалі. Він готувався. Це були хлопці надзвичайно натреновані, їх готували до цього, тому їх кинули, можна сказати, у таке пекло, тому що вони самі були найсильніші, найзагартованіші і були такі патріоти. Стояли до останнього. І син мій до кінця вірив, він, щоб там не було, але він тримався і, незважаючи на те, що він був в Маріуполі, він нас підтримував. Він за нас переймався, — розповідає жінка. 

Під час теракту в Оленівці загинуло понад 50 військових, серед яких двоє чоловіків з Кременчука: Ярослав Отрок та Ігор Холодняк. Ще понад 130 військових були поранені. Детальніше про життя Ярослава Отрока читайте ТУТ.

Що відомо про теракт в Оленівці

Влітку 2022 року у Волноваській виправній колонії № 120, більш відомій як Оленівка, сталося масове вбивство українських військових. Напередодні трагедії росіяни перевели до окремого бараку 193 військовополонених — виключно представників бригади Нацгвардії «Азов». У ніч з 28 на 29 липня пролунало кілька вибухів.

На щиті до Кременчука повертається воїн, захисник «Азовсталі» Ігор Холодняк, який загинув під час теракту в Оленівці

В українській розвідці вважають, що збройні сили РФ не мали наміру обмінювати українських полонених в Оленівці та умисно стратили їх, щоб приховати тортури та умови утримання полонених. Генштаб Збройних сил України повідомляв, що підрив колонії в Оленівці вчинили найманці ПВК «Вагнера» без узгодження з військовим керівництвом РФ.

«28 липня нас підірвали — теракт в Оленівці»: захисник «Азовсталі» Кирило Масалітін

3 серпня 2022 року генсекретар ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що ООН запускає «місію з встановлення фактів» трагедії в Оленівській колонії. 28 вересня Уповноважений з прав людини ВР Дмитро Лубінець повідомив, що створена генсеком ООН місія, яка мала розслідувати теракт в Оленівці, так і не прибула в Україну.


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Автор: Телеграф
Теги: Оленівка теракт Азовсталь
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