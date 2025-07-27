У Кременчуці вшанували пам’ять загиблих в Оленівці

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Під час теракту в Оленівці загинуло понад 50 військових, серед яких двоє чоловіків з Кременчука

27 липня у сквері ім. Бабаєва жителі Кременчука вшанували пам’ять загиблих військовослужбовців в Оленівці. Учасники акції тримали в руках плакати з написами «Оленівка — страшна ціна сьогодення», «Оленівка — геноцид 21 століття», а також згадували і про військовополонених: «Кожен день полону — це втрачене життя», «Полон вбиває», «Чи продовжиш ти мовчати, коли там буде хтось з твоїх».

Акція проходила біля пам’ятника Воїну-визволителю, перед ним розташували лампадки у формі символу «Ідея Нації».

Кременчуцький військовий Ярослав Отрок з позивним «Фірст» загинув під час теракту РФ в Оленівці. Його мама Оксана каже, що Ярослав здався у полон, «виконавши наказ, бо їм обіцяли гаранти безпеки».

— І мій син, виходячи в полон, навіть не зняв шеврона. Він не здався, до кінця тримався. Тому я тут, щоб чули голос нас, тому що ми голос своїх дітей, своїх рідних, які там загинули в тому злощасному бараці, — розповідає Оксана.

Ярослав служив у полку «Азов» за контрактом. Оксана каже, що службу він хотів проходити саме там.

— Він проходив тренування, він виходив в походи в довготривалі. Він готувався. Це були хлопці надзвичайно натреновані, їх готували до цього, тому їх кинули, можна сказати, у таке пекло, тому що вони самі були найсильніші, найзагартованіші і були такі патріоти. Стояли до останнього. І син мій до кінця вірив, він, щоб там не було, але він тримався і, незважаючи на те, що він був в Маріуполі, він нас підтримував. Він за нас переймався, — розповідає жінка.

Під час теракту в Оленівці загинуло понад 50 військових, серед яких двоє чоловіків з Кременчука: Ярослав Отрок та Ігор Холодняк. Ще понад 130 військових були поранені. Детальніше про життя Ярослава Отрока читайте ТУТ.