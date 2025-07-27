На Полтавщині зібрали перший мільйон тонн врожаю

Сьогодні, 16:30 Переглядів: 126

Станом на 26 липня аграрії Полтавщини зібрали понад мільйон тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.

Найбільше зібрали:

пшениці — 793,4 тис. тонн;

ячменю — 303 тис. тонн;

гороху — 29,5 тис. тонн;

жита — 4,1 тис. тонн;

вівса — 0,2 тис. тонн;

ріпаку — 10,6 тис. тонн.

Загалом уже обмолотили 275,5 тис. гектарів.

Нагадаємо, у Полтавській області фіксували тривалу відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи. На кінець ІІ декади липня середньодобова температура повітря сягала +27…+28°C, а максимальна — до +37°C. У першій половині періоду пройшли лише слабкі дощі, які не змогли покращити ситуацію.

Відсутність вологи негативно впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських культур, розповіли в обласному гідрометцентрі.