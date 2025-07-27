На Полтавщині зібрали перший мільйон тонн врожаю

Станом на 26 липня аграрії Полтавщини зібрали понад мільйон тонн зернових та зернобобових культур нового врожаю. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації.
Найбільше зібрали:
Загалом уже обмолотили 275,5 тис. гектарів.
Нагадаємо, у Полтавській області фіксували тривалу відсутність ефективних опадів, що призвело до ґрунтової та повітряної засухи. На кінець ІІ декади липня середньодобова температура повітря сягала +27…+28°C, а максимальна — до +37°C. У першій половині періоду пройшли лише слабкі дощі, які не змогли покращити ситуацію.
Відсутність вологи негативно впливає на ріст і розвиток сільськогосподарських культур, розповіли в обласному гідрометцентрі.
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