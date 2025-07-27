У Кременчуці жінка кинула камінь у машину ТЦК та СП: її затримала поліція

У ОТЦК та СП зазначили, що за перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ — від 5 до 8 років позбавлення волі
27 липня у Кременчуці жінка кинула каміння у авто військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час конфлікту з ними. Поліція затримала жінку. Про це повідомили у Полтавському ОТЦК та СП.
Відомо, що також до Служби безпеки України направили подання про перешкоджання діяльності Збройних сил України. У ОТЦК вказали, що конфліктну ситуацію з військовими створила група цивільних осіб.
Вказано, що за перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ — від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, 25 липня, близько 20.00, група цивільних осіб перекрила дорогу транспорту, в якому їхали мобілізовані до навчального центру. Внаслідок силових дій авто зазнало ушкоджень, а частина мобілізованих зникла у невідомому напрямку.
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