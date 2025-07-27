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У Кременчуці жінка кинула камінь у машину ТЦК та СП: її затримала поліція

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 1 428 Коментарів: 1

У ОТЦК та СП зазначили, що за перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ — від 5 до 8 років позбавлення волі

27 липня у Кременчуці жінка кинула каміння у авто військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час конфлікту з ними. Поліція затримала жінку. Про це повідомили у Полтавському ОТЦК та СП. 

Відомо, що також до Служби безпеки України направили подання про перешкоджання діяльності Збройних сил України. У ОТЦК вказали, що конфліктну ситуацію з військовими створила група цивільних осіб. 


— Вчергове наголошуємо — військовослужбовці ТЦК та СП виконують отримані завдання в інтересах оборони України. Кожне перешкоджання їх діяльності знижує обороноздатність держави. Кожна конфліктна ситуація йде на користь нашому ворогу, російській федерації, і шкодить нашій рідній Україні, — йдеться у повідомленні. 

Вказано, що за перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ — від 5 до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 25 липня, близько 20.00, група цивільних осіб перекрила дорогу транспорту, в якому їхали мобілізовані до навчального центру. Внаслідок силових дій авто зазнало ушкоджень, а частина мобілізованих зникла у невідомому напрямку.


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Автор: Телеграф Джерело фото: varta1.com.ua
Теги: ТЦК та СП
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Коментарі: 1

225
Prav:
Сьогодні, 17:34

"Вказано, що за перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ — від 5 до 8 років позбавлення волі."

 

Цікаво, скількох вже посадили за цією статтею ?


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