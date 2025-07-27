У Кременчуці жінка кинула камінь у машину ТЦК та СП: її затримала поліція

Сьогодні, 16:09 Переглядів: 1 428 Коментарів: 1

У ОТЦК та СП зазначили, що за перешкоджання законній діяльності ТЦК та СП передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 114-1 ККУ — від 5 до 8 років позбавлення волі

27 липня у Кременчуці жінка кинула каміння у авто військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) під час конфлікту з ними. Поліція затримала жінку. Про це повідомили у Полтавському ОТЦК та СП.

Відомо, що також до Служби безпеки України направили подання про перешкоджання діяльності Збройних сил України. У ОТЦК вказали, що конфліктну ситуацію з військовими створила група цивільних осіб.



