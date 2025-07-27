У Кременчуцькому медичному коледжі планують зробити ремонт: скільки на це можуть витратити

Сьогодні, 15:16 Переглядів: 0

Ремонт мають зробити до 1 жовтня

Кременчуцький медичний фаховий коледж замовив поточний ремонт приміщень навчального корпусу. Очікувана вартість — 897 тисяч 956 гривень. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro. У тендерній документації вказано, що роботи підрядник проводитиме у коридорі до спортивного залу та у коридорі. Ремонт мають зробити до 1 жовтня. Нині триває процедура подачі тендерної документації. Нагадаємо, навесні у Кременчуцькому медичному коледжі імені Володимира Литвиненка відкрили сучасний освітній простір.

Автор: Телеграф Джерело фото: k-m-k.com.ua

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