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Сьогодні «Київстар» вимкне 3G в Кременчуцькому районі: компанія оприлюднила графік відключень по регіонам

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 5

 

«Київстар», як і інші оператори, поступово згортає застарілу технологію 3G, щоб активніше розвивати 4G

Мобільний оператор «Київстар» оприлюднив точні дати вимкнення мережі 3G у різних регіонах України. Компанія поступово згортає застарілу технологію, щоб зосередити увагу на розвитку швидшої й стабільнішої мережі 4G. За даними оператора, це дасть змогу суттєво підвищити швидкість мобільного інтернету.

За оприлюдненим графіком, у Києві мережу 3G вимкнуть 24 червня 2025 року.

А у Кременчуцькому та Миргородському районах Полтавської області вимкнення 3G відбудеться сьогодні, 25 березня.

Компанія наголошує на значних перевагах переходу на технологію 4G. Так, користувачі зможуть переглядати відео без потреби шукати мережі Wi-Fi, матимуть стабільніший сигнал й безперервний зв’язок. Також значно зросте швидкість завантаження сторінок у браузері та соціальних мережах, навіть під час користування мобільним інтернетом за межами міст. За інформацією оператора, фото й відео у месенджерах і соціальних мережах завантажуватимуться у 16 разів швидше порівняно з технологією 3G.

Для користування мережею 4G необхідно мати відповідне обладнання. Смартфон і SIM-картка абонента мають підтримувати технологію LTE.

Детальну інформацію про дату вимкнення 3G у конкретному регіоні можна дізнатися на офіційному вебсайті оператора «Київстар».

Нагадаємо, у січні ми писали, що у 2025 році мобільні оператори почнуть вимикати свої 3G мережі в Україні. Це робиться для того, щоб звільнити місце для 4G та забезпечувати швидші та кращі послуги. Про вимкнення 3G в регіонах оператори обіцяли попередити абонентів заздалегідь. 

Ми також надавали покрокову інструкцію, як перейти на 4G.

Для смартфонів на Android:

  1. Відкрийте «Налаштування»
  2. Перейдіть у розділ «З’єднання» або «Мережі»
  3. Оберіть пункт «Мобільні мережі»
  4. Знайдіть налаштування «Тип мережі» або «Режим мережі»
  5. Встановіть режим «4G» або «LTE»

Для смартфонів на iOS:

  1. Відкрийте «Налаштування»
  2. Перейдіть у розділ «Стільникові дані»
  3. Активуйте «Стільникові дані», і пристрій автоматично підключиться до доступної мережі
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Автор: Віктор Крук Джерело фото: digi.com
Теги: Київстар мобільні оператори інтернет
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