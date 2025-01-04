У Полтавській області збивали безпілотники — Повітряні сили

Загалом російська армія атакувала Україну 81 ударним БпЛА
У ніч на 4 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала Shahed та безпілотники інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.
Загалом російська армія атакувала Україну 81 ударним БпЛА. Українські військові збили 34 безпілотники, ще 47 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Нагадаємо, у ніч на 3 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона.
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