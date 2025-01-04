У Полтавській області збивали безпілотники — Повітряні сили

Сьогодні, 09:11 Переглядів: 205

У ніч на 4 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона, яка збивала Shahed та безпілотники інших типів. Про це повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

Загалом російська армія атакувала Україну 81 ударним БпЛА. Українські військові збили 34 безпілотники, ще 47 безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня у Полтавській області працювала протиповітряна оборона.