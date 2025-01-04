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Кабмін дозволив бронювати священників від мобілізації

Сьогодні, 09:05 Переглядів: 140

У документі йдеться про те, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій

Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і дозволив бронювати священнослужителів. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну від 26 грудня 2024 року № 1498.

Вказано, що можуть бути заброньовані «священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС» (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).

У документі йдеться про те, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.

— Водночас на них не розповсюджується вимога щодо зарплати, яка зараз становить 20 тисяч для критично важливих підприємств, співробітників яких можуть забронювати, — зазначено у постанові.

Нагадаємо, раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України. 

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Автор: Телеграф
Теги: мобілізація священник
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