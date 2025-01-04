Кабмін дозволив бронювати священників від мобілізації

У документі йдеться про те, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій
Кабінет міністрів вніс зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і дозволив бронювати священнослужителів. Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну від 26 грудня 2024 року № 1498.
Вказано, що можуть бути заброньовані «священнослужителі за переліком посад, затвердженим ДЕСС» (Державною службою України з етнополітики та свободи совісті).
У документі йдеться про те, що заброньовано може бути до 50% священнослужителів релігійних організацій.
Нагадаємо, раніше в Полтавському ОТЦК та СП розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних сил України.
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