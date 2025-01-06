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У Зінькові поліція вилучила гранати у місцевого жителя

Сьогодні, 13:38 Переглядів: 178

Розпочато кримінальне провадження за незаконне поводження зі зброєю

4 січня у місті Зіньків Полтавського району дільничні офіцери поліції знайшли боєприпаси у місцевого жителя, повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Отримавши інформацію про виявлення боєприпасів, на місце події прибула слідчо-оперативна група та вибухотехніки. 

Вони вилучили в 36-річного чоловіка дві гранати із запалами, які він зберігав у житловому будинку. Вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання йому запобіжного заходу.

За цим фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

У рамках кримінального провадження слідчі поліції встановлюють джерело походження та мету зберігання вилучених боєприпасів.

Нагадаємо, раніше у Кременчуці оперативники вилучили у 25-річного чоловіка пневматичний пістолет з ознаками переробки.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: граната зброя
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