Посівний календар на весь 2025 рік: чим і коли зайнятися на ділянці

Посівний календар незамінний для будь-якого садівника. Він підкаже найродючіші дні року для різних посівів, а також попередить про дати, коли краще відкласти будь-яку роботу
У січні розпочинається підготовка до садово-городнього сезону. Це ідеальний час для висівання насіння на розсаду в умовах будинку.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Томати (ранньостиглі)
|
5–6, 8–9, 15–16, 21–22
|
Висівати у ящики чи касети, підсвічувати 10–12 годин.
|
Перець солодкий
|
5–7, 10–12, 20–22
|
Насіння краще попередньо замочити у стимуляторі росту.
|
Баклажани
|
6–7, 9–11, 15–16, 23–24
|
Грунт має бути легким і зволоженим, температура пророщування: +25°C.
|
Селера (коренева)
|
10–12, 16–17, 21–22
|
Висівати поверхнево, обприскувати водою, накривати плівкою.
|
Зелень (кріп, петрушка, базилік)
|
8–9, 13–14, 18–19
|
Висівати у горщики, розміщувати на підвіконні з доступом світла.
Цей місяць ідеальний для продовження висівання культур у домашніх умовах: у горщики, ящики або спеціальні касети. Основна увага приділяється теплолюбним культурам, які потребують тривалого періоду для розвитку.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Томати (середньостиглі, пізньостиглі)
|
5–6, 8–10, 15–16, 20–21
|
Висівайте у контейнери, підтримуйте температуру +20°C до сходів.
|
Перець солодкий
|
7–8, 11–13, 19–21
|
Продовжуйте висівати солодкі сорти, забезпечуючи постійне освітлення.
|
Баклажани
|
6–7, 10–12, 18–19
|
Пересів для розширення асортименту. Температура проростання: +24°C.
|
Цибуля-порей
|
5–7, 10–12, 20–21
|
Висівати на розсаду для раннього врожаю, пророщувати в теплому місці.
|
Зелень (рукола, кріп, петрушка, базилік)
|
9–10, 14–15, 22–23
|
Посів у горщики чи контейнери, встановлюйте на підвіконня з сонцем.
|
Полуниця (насіння)
|
6–7, 10–11, 15–16
|
Починайте вирощування розсади для першого врожаю влітку.
Березень — місяць, коли природа прокидається, а підготовка до нового сезону стає ще інтенсивнішою. У цей період висівають основні культури на розсаду, а в теплицях починають висаджувати перші овочі.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Томати (всі сорти)
|
4–5, 9–10, 15–16, 21–22
|
Висівати на розсаду в ящики, дотримуватись температури +20–22°C.
|
Огірки (для теплиць)
|
6–7, 11–12, 18–19, 24–25
|
Висівати у торф’яні горщики або касети, підтримувати вологість.
|
Перець (солодкий та гострий)
|
5–6, 10–12, 20–21
|
Продовжуйте вирощування розсади, забезпечуйте 12–14 годин освітлення.
|
Капуста (білокачанна, броколі)
|
5–7, 14–15, 20–22
|
Висівати на розсаду, тримати при температурі +16–18°C.
|
Цибуля на перо
|
6–7, 11–13, 21–23
|
Висівати у контейнери або теплиці, регулярно провітрювати.
|
Селера
|
4–5, 9–10, 19–20
|
Продовжуйте посів кореневої та листової селери.
|
Квіти (петунії, чорнобривці, айстри)
|
6–7, 12–13, 20–22
|
Висівати у горщики чи контейнери для розсади.
Час активного садово-городнього сезону. У цей період починається посів холодостійких культур у відкритий ґрунт, а теплолюбні рослини продовжують вирощувати у теплицях або готують до пересадки.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Морква
|
4–6, 10–11, 15–16, 20–21
|
Висівати у відкритий ґрунт, забезпечити рівномірний полив.
|
Редис
|
5–6, 9–10, 14–15, 19–21
|
Підходить для раннього врожаю, висівати в борозни на глибину 1–2 см.
|
Горох
|
5–7, 10–11, 19–21
|
Висівати у відкритий ґрунт, підгортати сходи для збереження вологи.
|
Капуста (білокачанна, кольорова)
|
6–7, 11–12, 20–22
|
Висівати на розсаду або висаджувати у відкритий ґрунт.
|
Цибуля (сіянка)
|
4–6, 10–12, 15–16
|
Висаджувати у відкритий ґрунт, підтримувати помірну вологість.
|
Картопля
|
5–7, 12–13, 20–22
|
Початок посадки, підготувати бульби до пророщування.
|
Огірки (теплиця)
|
6–7, 12–14, 20–21
|
Висівати у теплиці або під плівку, забезпечити регулярний полив.
|
Зелень (кріп, шпинат, салат)
|
5–6, 10–11, 15–16, 19–21
|
Висівати у відкритий ґрунт, проріджувати сходи для кращого росту.
|
Буряк
|
4–6, 9–10, 14–15, 20–21
|
Висівати у відкритий ґрунт на сонячних ділянках.
Травень — один із найактивніших місяців садово-городнього сезону. У цей період висівають більшість теплолюбних культур у відкритий ґрунт, а також продовжують догляд за раніше висадженими рослинами. Травень часто супроводжується нестабільною погодою, тому важливо стежити за прогнозами, щоб захистити свої посіви від можливих заморозків.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Томати (висадка розсади)
|
5–6, 10–12, 19–21, 25–26
|
Пересаджуйте у відкритий ґрунт, загартувавши розсаду заздалегідь.
|
Огірки
|
6–8, 11–12, 20–22, 27–28
|
Висівати насіння або висаджувати розсаду у відкритий ґрунт.
|
Кабачки, гарбуз
|
7–8, 12–13, 21–22, 25–27
|
Сіяти у відкритий ґрунт на сонячних ділянках.
|
Картопля (пізні сорти)
|
5–6, 10–11, 19–20
|
Продовжуйте посадку, обираючи здорові бульби.
|
Капуста (пізні сорти)
|
5–6, 10–12, 19–21
|
Висаджуйте розсаду у відкритий ґрунт, захищайте від шкідників.
|
Бобові (квасоля, горох)
|
6–8, 11–12, 20–21, 25–27
|
Сійте у відкритий ґрунт, зберігаючи відстань між рядами.
|
Буряк
|
5–6, 10–12, 19–20
|
Продовжуйте сівбу у відкритий ґрунт, забезпечуйте регулярний полив.
|
Зелень (кріп, петрушка, рукола)
|
6–8, 11–12, 20–21, 27–28
|
Висівати у ґрунт, проріджувати сходи для кращого росту.
|
Соняшник
|
6–8, 11–12, 20–21
|
Сіяти на відкритих ділянках, підтримувати вологість ґрунту.
Червень — період активного росту рослин і початку догляду за ними у відкритому ґрунті. У цьому місяці продовжують сіяти деякі культури на повторний посів, висаджують теплолюбні рослини та доглядають за ранніми посівами.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Огірки (другий посів)
|
4–6, 9–10, 15–16, 19–20
|
Сійте у відкритий ґрунт для отримання врожаю наприкінці літа.
|
Кабачки, гарбуз
|
5–7, 11–12, 18–19
|
Можна висівати повторно для свіжого врожаю в серпні-вересні.
|
Редис (повторний посів)
|
6–7, 12–13, 20–21
|
Сійте у злегка затінених місцях для запобігання стрілкуванню.
|
Кукурудза
|
4–6, 10–12, 19–20
|
Сіяти у відкритий ґрунт на сонячних ділянках, підтримувати вологість.
|
Квасоля, горох
|
5–6, 11–12, 18–20
|
Сійте на грядках, підживлюйте органічними добривами.
|
Зелень (шпинат, рукола, кріп)
|
6–7, 11–13, 19–20
|
Висівати для постійного збору свіжих листків.
|
Буряк (повторний посів)
|
4–6, 10–12, 19–20
|
Сійте для отримання осіннього врожаю, регулярно поливайте.
|
Капуста (пізні сорти)
|
5–7, 11–12, 19–20
|
Висаджуйте розсаду або сійте у відкритий ґрунт.
|
Сидерати (гірчиця, овес)
|
6–7, 12–13, 20–21
|
Висівати для покращення структури ґрунту.
Липень — період, коли активно збирають урожай ранніх культур, але також є можливість для повторного посіву овочів, зелені та сидератів. У цьому місяці особливу увагу приділяють догляду за рослинами: поливу, прополюванню та захисту від шкідників.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Редис (повторний посів)
|
4–5, 10–12, 18–19, 25–26
|
Висівати на грядки з частковим затіненням, регулярно поливати.
|
Огірки (другий посів)
|
5–7, 11–12, 20–21
|
Сійте для пізнього врожаю, вибираючи ранньостиглі сорти.
|
Квасоля
|
6–7, 11–12, 19–21
|
Висівати на сонячних ділянках, підживлювати органічними добривами.
|
Кріп, петрушка, рукола
|
4–5, 10–12, 18–19
|
Сіяти для безперервного збору свіжої зелені.
|
Буряк (повторний посів)
|
5–7, 10–12, 20–21
|
Сійте для осіннього врожаю, забезпечуючи регулярний полив.
|
Шпинат
|
6–7, 11–13, 19–21
|
Висівати на ділянках із частковим затіненням, щоб уникнути стрілкування.
|
Капуста пекінська
|
5–6, 10–12, 18–19
|
Починайте висівати для отримання врожаю у вересні.
|
Ріпа, редька
|
4–6, 10–12, 19–20
|
Сіяти для осіннього споживання, поливати рівномірно.
|
Сидерати (гірчиця, фацелія)
|
5–6, 11–12, 20–21
|
Висівати для покращення ґрунту та боротьби з бур’янами.
Місяць збору основного врожаю, але це також вдалий час для підготовки до осіннього сезону. У цей період висівають культури для осіннього споживання, а також сидерати для покращення родючості ґрунту.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Редис (осінній)
|
4–5, 9–10, 18–19, 25–26
|
Висівати у відкритий ґрунт, поливати рівномірно для соковитих коренеплодів.
|
Редька (чорна, біла)
|
5–6, 10–12, 19–20, 27–28
|
Сіяти для збирання врожаю восени, вибирати ділянки з добре зволоженим ґрунтом.
|
Кріп, петрушка, рукола
|
4–5, 9–11, 18–20, 25–27
|
Висівати для збору свіжої зелені до пізньої осені.
|
Шпинат
|
6–7, 10–12, 20–21, 27–28
|
Висівати для осіннього споживання, підтримувати помірну вологість.
|
Буряк (повторний посів)
|
5–7, 11–12, 19–21
|
Висівати на грядки для молодого осіннього врожаю.
|
Капуста (пекінська, броколі)
|
6–8, 10–12, 20–21
|
Висівати або висаджувати розсаду для осіннього збору.
|
Салати (листкові, качанні)
|
5–6, 9–10, 18–20
|
Сіяти у затінених місцях для запобігання стрілкуванню.
|
Сидерати (гірчиця, фацелія)
|
4–6, 10–12, 20–22, 25–27
|
Висівати на грядках після збору основного врожаю.
|
Озимий часник (підготовка)
|
27–28
|
Починайте підготовку ділянок для осінньої висадки часнику.
Вересень — місяць завершення активного садово-городнього сезону і підготовки до зими. У цей період сіють озимі культури, сидерати та зелені добрива для відновлення ґрунту. Також тривають роботи з висадки деяких овочів і підготовки ділянок для осіннього часнику.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Озимий часник
|
12–13, 17–18, 21–22
|
Починайте висаджувати зубки на глибину 5–7 см у підготовлений ґрунт.
|
Редька (осіння)
|
5–6, 11–13, 19–20
|
Висівати для збирання врожаю пізньої осені, регулярно поливати.
|
Салати (листкові)
|
6–7, 10–12, 19–20
|
Висівати на сонячних ділянках для збору свіжого врожаю.
|
Шпинат (озимий)
|
5–6, 11–13, 18–19
|
Сіяти у відкритий ґрунт, щоб отримати перший врожай ранньою весною.
|
Кріп, петрушка (озимі)
|
4–6, 10–12, 18–19
|
Висівати для весняного врожаю, накривати мульчею.
|
Озимі злакові (жито, пшениця)
|
11–13, 18–19, 25–26
|
Сіяти для отримання врожаю у наступному сезоні.
|
Сидерати (гірчиця, фацелія)
|
5–7, 10–12, 19–20, 25–27
|
Висівати після збору врожаю для покращення структури ґрунту.
|
Морква (озима)
|
5–6, 12–13, 18–19
|
Сіяти під зиму, використовуючи сорти, придатні для озимих посівів.
Місяць завершення польових робіт і підготовки ґрунту до зими. У цей період висаджують озимі культури, готують ділянки для весняних посадок та сіють сидерати для відновлення родючості ґрунту.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Озимий часник
|
6–8, 12–13, 18–19, 24–25
|
Висаджуйте на грядки, підготовані з осені, дотримуючись глибини 6–8 см.
|
Цибуля на зиму (сіянка)
|
5–6, 11–12, 18–19
|
Висаджуйте на добре дренованих ділянках, накрийте мульчею.
|
Озима морква
|
6–7, 12–13, 19–20
|
Сійте у вологий ґрунт, використовуйте спеціальні сорти для підзимових посадок.
|
Петрушка (коренева та листова)
|
5–7, 12–13, 20–21
|
Висівати для весняного врожаю, накрити шаром мульчі для захисту.
|
Шпинат (озимий)
|
5–6, 12–13, 20–21
|
Сійте для раннього весняного врожаю, залиште достатньо місця між рядами.
|
Сидерати (гірчиця, фацелія)
|
6–8, 12–14, 19–20
|
Сійте після збирання врожаю для покращення структури ґрунту.
|
Жито, пшениця (озимі)
|
5–6, 11–12, 20–22
|
Висівати на ділянках, які потребують захисту ґрунту на зиму.
Листопад — останній місяць активних польових робіт перед зимовими холодами. У цей час завершують висів озимих культур, сіють сидерати для відновлення ґрунту і проводять фінальну підготовку ділянок до весни.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Озимий часник
|
4–5, 10–11, 15–16
|
Завершуйте висадку, вкриваючи грядки мульчею для захисту від морозу.
|
Цибуля на зиму (сіянка)
|
3–5, 10–12, 18–19
|
Висаджуйте на добре дренованих ділянках, накривайте агроволокном.
|
Озима морква
|
4–5, 10–11, 15–16
|
Сійте на підготовлених грядках, захищаючи мульчею від вимерзання.
|
Петрушка (листова, коренева)
|
3–5, 10–12, 18–19
|
Продовжуйте висів для раннього весняного врожаю.
|
Шпинат
|
4–5, 10–11, 15–16
|
Сійте для ранньої зелені навесні, залишайте міжряддя для зручності догляду.
|
Сидерати (гірчиця, фацелія)
|
3–5, 10–12
|
Завершуйте висів сидератів для захисту ґрунту від ерозії.
Період, коли активні польові роботи на городі завершено, а земля покривається морозом. У цьому місяці посіви у відкритий ґрунт зазвичай не проводять. Основна увага садівників зосереджена на догляді за рослинами в теплицях, підготовці до нового сезону та кімнатних посадках.
|
Культура
|
Сприятливі дні
|
Рекомендації
|
Зелень (кріп, петрушка, базилік)
|
5–7, 12–14, 20–22
|
Висівати у горщики або контейнери в будинку для отримання свіжої зелені.
|
Салат листковий
|
6–8, 13–14, 21–22
|
Сіяти у теплиці чи вдома на підвіконні, забезпечити достатнє освітлення.
|
Шпинат
|
5–7, 12–14, 20–21
|
Вирощувати у горщиках або контейнерах, регулярно поливати.
|
Цибуля на перо
|
6–8, 12–13, 20–21
|
Висаджувати у горщики чи контейнер, забезпечити температуру +18–20°C.
|
Мікрозелень
|
5–7, 12–14, 20–22
|
Продовжуйте вирощування для вітамінного доповнення раціону.
Січень: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31.
Лютий: 1, 4, 5, 8-10, 18-19, 23-24, 27.
Березень: 3-5, 8-9, 17-19, 22-24, 27-28, 31.
Квітень: 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24, 28.
Травень: 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30.
Червень: 7-9, 12-14, 17-18, 21-22, 26.
Липень: 4-6, 9, 11, 14-15, 18-20, 23.
Серпень: 1-2, 6-7, 10-12, 15-16, 19-20, 28-30.
Вересень: 2-4, 8, 11-12, 15-16, 25-26, 30.
Жовтень: 1, 4-5, 8-9, 13-14, 22-23, 27-28.
Листопад: 1-2, 6, 9-10, 18-19, 23-25, 28-29.
Грудень: 2-3, 6-7, 15-17, 21-22, 25-26, 30-31.
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