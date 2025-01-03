Посівний календар на весь 2025 рік: чим і коли зайнятися на ділянці

Сьогодні, 08:31 Переглядів: 111

Посівний календар незамінний для будь-якого садівника. Він підкаже найродючіші дні року для різних посівів, а також попередить про дати, коли краще відкласти будь-яку роботу

Січень

У січні розпочинається підготовка до садово-городнього сезону. Це ідеальний час для висівання насіння на розсаду в умовах будинку.

Таблиця сприятливих днів для посіву в січні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Томати (ранньостиглі) 5–6, 8–9, 15–16, 21–22 Висівати у ящики чи касети, підсвічувати 10–12 годин. Перець солодкий 5–7, 10–12, 20–22 Насіння краще попередньо замочити у стимуляторі росту. Баклажани 6–7, 9–11, 15–16, 23–24 Грунт має бути легким і зволоженим, температура пророщування: +25°C. Селера (коренева) 10–12, 16–17, 21–22 Висівати поверхнево, обприскувати водою, накривати плівкою. Зелень (кріп, петрушка, базилік) 8–9, 13–14, 18–19 Висівати у горщики, розміщувати на підвіконні з доступом світла.

Лютий

Цей місяць ідеальний для продовження висівання культур у домашніх умовах: у горщики, ящики або спеціальні касети. Основна увага приділяється теплолюбним культурам, які потребують тривалого періоду для розвитку.

Таблиця сприятливих днів для посіву в лютому 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Томати (середньостиглі, пізньостиглі) 5–6, 8–10, 15–16, 20–21 Висівайте у контейнери, підтримуйте температуру +20°C до сходів. Перець солодкий 7–8, 11–13, 19–21 Продовжуйте висівати солодкі сорти, забезпечуючи постійне освітлення. Баклажани 6–7, 10–12, 18–19 Пересів для розширення асортименту. Температура проростання: +24°C. Цибуля-порей 5–7, 10–12, 20–21 Висівати на розсаду для раннього врожаю, пророщувати в теплому місці. Зелень (рукола, кріп, петрушка, базилік) 9–10, 14–15, 22–23 Посів у горщики чи контейнери, встановлюйте на підвіконня з сонцем. Полуниця (насіння) 6–7, 10–11, 15–16 Починайте вирощування розсади для першого врожаю влітку.

Березень

Березень — місяць, коли природа прокидається, а підготовка до нового сезону стає ще інтенсивнішою. У цей період висівають основні культури на розсаду, а в теплицях починають висаджувати перші овочі.

Таблиця сприятливих днів для посіву в березні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Томати (всі сорти) 4–5, 9–10, 15–16, 21–22 Висівати на розсаду в ящики, дотримуватись температури +20–22°C. Огірки (для теплиць) 6–7, 11–12, 18–19, 24–25 Висівати у торф’яні горщики або касети, підтримувати вологість. Перець (солодкий та гострий) 5–6, 10–12, 20–21 Продовжуйте вирощування розсади, забезпечуйте 12–14 годин освітлення. Капуста (білокачанна, броколі) 5–7, 14–15, 20–22 Висівати на розсаду, тримати при температурі +16–18°C. Цибуля на перо 6–7, 11–13, 21–23 Висівати у контейнери або теплиці, регулярно провітрювати. Селера 4–5, 9–10, 19–20 Продовжуйте посів кореневої та листової селери. Квіти (петунії, чорнобривці, айстри) 6–7, 12–13, 20–22 Висівати у горщики чи контейнери для розсади.

Квітень

Час активного садово-городнього сезону. У цей період починається посів холодостійких культур у відкритий ґрунт, а теплолюбні рослини продовжують вирощувати у теплицях або готують до пересадки.

Таблиця сприятливих днів для посіву у квітні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Морква 4–6, 10–11, 15–16, 20–21 Висівати у відкритий ґрунт, забезпечити рівномірний полив. Редис 5–6, 9–10, 14–15, 19–21 Підходить для раннього врожаю, висівати в борозни на глибину 1–2 см. Горох 5–7, 10–11, 19–21 Висівати у відкритий ґрунт, підгортати сходи для збереження вологи. Капуста (білокачанна, кольорова) 6–7, 11–12, 20–22 Висівати на розсаду або висаджувати у відкритий ґрунт. Цибуля (сіянка) 4–6, 10–12, 15–16 Висаджувати у відкритий ґрунт, підтримувати помірну вологість. Картопля 5–7, 12–13, 20–22 Початок посадки, підготувати бульби до пророщування. Огірки (теплиця) 6–7, 12–14, 20–21 Висівати у теплиці або під плівку, забезпечити регулярний полив. Зелень (кріп, шпинат, салат) 5–6, 10–11, 15–16, 19–21 Висівати у відкритий ґрунт, проріджувати сходи для кращого росту. Буряк 4–6, 9–10, 14–15, 20–21 Висівати у відкритий ґрунт на сонячних ділянках.

Травень

Травень — один із найактивніших місяців садово-городнього сезону. У цей період висівають більшість теплолюбних культур у відкритий ґрунт, а також продовжують догляд за раніше висадженими рослинами. Травень часто супроводжується нестабільною погодою, тому важливо стежити за прогнозами, щоб захистити свої посіви від можливих заморозків.

Таблиця сприятливих днів для посіву в травні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Томати (висадка розсади) 5–6, 10–12, 19–21, 25–26 Пересаджуйте у відкритий ґрунт, загартувавши розсаду заздалегідь. Огірки 6–8, 11–12, 20–22, 27–28 Висівати насіння або висаджувати розсаду у відкритий ґрунт. Кабачки, гарбуз 7–8, 12–13, 21–22, 25–27 Сіяти у відкритий ґрунт на сонячних ділянках. Картопля (пізні сорти) 5–6, 10–11, 19–20 Продовжуйте посадку, обираючи здорові бульби. Капуста (пізні сорти) 5–6, 10–12, 19–21 Висаджуйте розсаду у відкритий ґрунт, захищайте від шкідників. Бобові (квасоля, горох) 6–8, 11–12, 20–21, 25–27 Сійте у відкритий ґрунт, зберігаючи відстань між рядами. Буряк 5–6, 10–12, 19–20 Продовжуйте сівбу у відкритий ґрунт, забезпечуйте регулярний полив. Зелень (кріп, петрушка, рукола) 6–8, 11–12, 20–21, 27–28 Висівати у ґрунт, проріджувати сходи для кращого росту. Соняшник 6–8, 11–12, 20–21 Сіяти на відкритих ділянках, підтримувати вологість ґрунту.

Червень

Червень — період активного росту рослин і початку догляду за ними у відкритому ґрунті. У цьому місяці продовжують сіяти деякі культури на повторний посів, висаджують теплолюбні рослини та доглядають за ранніми посівами.

Таблиця сприятливих днів для посіву в червні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Огірки (другий посів) 4–6, 9–10, 15–16, 19–20 Сійте у відкритий ґрунт для отримання врожаю наприкінці літа. Кабачки, гарбуз 5–7, 11–12, 18–19 Можна висівати повторно для свіжого врожаю в серпні-вересні. Редис (повторний посів) 6–7, 12–13, 20–21 Сійте у злегка затінених місцях для запобігання стрілкуванню. Кукурудза 4–6, 10–12, 19–20 Сіяти у відкритий ґрунт на сонячних ділянках, підтримувати вологість. Квасоля, горох 5–6, 11–12, 18–20 Сійте на грядках, підживлюйте органічними добривами. Зелень (шпинат, рукола, кріп) 6–7, 11–13, 19–20 Висівати для постійного збору свіжих листків. Буряк (повторний посів) 4–6, 10–12, 19–20 Сійте для отримання осіннього врожаю, регулярно поливайте. Капуста (пізні сорти) 5–7, 11–12, 19–20 Висаджуйте розсаду або сійте у відкритий ґрунт. Сидерати (гірчиця, овес) 6–7, 12–13, 20–21 Висівати для покращення структури ґрунту.

Липень

Липень — період, коли активно збирають урожай ранніх культур, але також є можливість для повторного посіву овочів, зелені та сидератів. У цьому місяці особливу увагу приділяють догляду за рослинами: поливу, прополюванню та захисту від шкідників.

Таблиця сприятливих днів для посіву в липні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Редис (повторний посів) 4–5, 10–12, 18–19, 25–26 Висівати на грядки з частковим затіненням, регулярно поливати. Огірки (другий посів) 5–7, 11–12, 20–21 Сійте для пізнього врожаю, вибираючи ранньостиглі сорти. Квасоля 6–7, 11–12, 19–21 Висівати на сонячних ділянках, підживлювати органічними добривами. Кріп, петрушка, рукола 4–5, 10–12, 18–19 Сіяти для безперервного збору свіжої зелені. Буряк (повторний посів) 5–7, 10–12, 20–21 Сійте для осіннього врожаю, забезпечуючи регулярний полив. Шпинат 6–7, 11–13, 19–21 Висівати на ділянках із частковим затіненням, щоб уникнути стрілкування. Капуста пекінська 5–6, 10–12, 18–19 Починайте висівати для отримання врожаю у вересні. Ріпа, редька 4–6, 10–12, 19–20 Сіяти для осіннього споживання, поливати рівномірно. Сидерати (гірчиця, фацелія) 5–6, 11–12, 20–21 Висівати для покращення ґрунту та боротьби з бур’янами.

Серпень

Місяць збору основного врожаю, але це також вдалий час для підготовки до осіннього сезону. У цей період висівають культури для осіннього споживання, а також сидерати для покращення родючості ґрунту.

Таблиця сприятливих днів для посіву в серпні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Редис (осінній) 4–5, 9–10, 18–19, 25–26 Висівати у відкритий ґрунт, поливати рівномірно для соковитих коренеплодів. Редька (чорна, біла) 5–6, 10–12, 19–20, 27–28 Сіяти для збирання врожаю восени, вибирати ділянки з добре зволоженим ґрунтом. Кріп, петрушка, рукола 4–5, 9–11, 18–20, 25–27 Висівати для збору свіжої зелені до пізньої осені. Шпинат 6–7, 10–12, 20–21, 27–28 Висівати для осіннього споживання, підтримувати помірну вологість. Буряк (повторний посів) 5–7, 11–12, 19–21 Висівати на грядки для молодого осіннього врожаю. Капуста (пекінська, броколі) 6–8, 10–12, 20–21 Висівати або висаджувати розсаду для осіннього збору. Салати (листкові, качанні) 5–6, 9–10, 18–20 Сіяти у затінених місцях для запобігання стрілкуванню. Сидерати (гірчиця, фацелія) 4–6, 10–12, 20–22, 25–27 Висівати на грядках після збору основного врожаю. Озимий часник (підготовка) 27–28 Починайте підготовку ділянок для осінньої висадки часнику.

Вересень

Вересень — місяць завершення активного садово-городнього сезону і підготовки до зими. У цей період сіють озимі культури, сидерати та зелені добрива для відновлення ґрунту. Також тривають роботи з висадки деяких овочів і підготовки ділянок для осіннього часнику.

Таблиця сприятливих днів для посіву в вересні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Озимий часник 12–13, 17–18, 21–22 Починайте висаджувати зубки на глибину 5–7 см у підготовлений ґрунт. Редька (осіння) 5–6, 11–13, 19–20 Висівати для збирання врожаю пізньої осені, регулярно поливати. Салати (листкові) 6–7, 10–12, 19–20 Висівати на сонячних ділянках для збору свіжого врожаю. Шпинат (озимий) 5–6, 11–13, 18–19 Сіяти у відкритий ґрунт, щоб отримати перший врожай ранньою весною. Кріп, петрушка (озимі) 4–6, 10–12, 18–19 Висівати для весняного врожаю, накривати мульчею. Озимі злакові (жито, пшениця) 11–13, 18–19, 25–26 Сіяти для отримання врожаю у наступному сезоні. Сидерати (гірчиця, фацелія) 5–7, 10–12, 19–20, 25–27 Висівати після збору врожаю для покращення структури ґрунту. Морква (озима) 5–6, 12–13, 18–19 Сіяти під зиму, використовуючи сорти, придатні для озимих посівів.

Жовтень

Місяць завершення польових робіт і підготовки ґрунту до зими. У цей період висаджують озимі культури, готують ділянки для весняних посадок та сіють сидерати для відновлення родючості ґрунту.

Таблиця сприятливих днів для посіву в жовтні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Озимий часник 6–8, 12–13, 18–19, 24–25 Висаджуйте на грядки, підготовані з осені, дотримуючись глибини 6–8 см. Цибуля на зиму (сіянка) 5–6, 11–12, 18–19 Висаджуйте на добре дренованих ділянках, накрийте мульчею. Озима морква 6–7, 12–13, 19–20 Сійте у вологий ґрунт, використовуйте спеціальні сорти для підзимових посадок. Петрушка (коренева та листова) 5–7, 12–13, 20–21 Висівати для весняного врожаю, накрити шаром мульчі для захисту. Шпинат (озимий) 5–6, 12–13, 20–21 Сійте для раннього весняного врожаю, залиште достатньо місця між рядами. Сидерати (гірчиця, фацелія) 6–8, 12–14, 19–20 Сійте після збирання врожаю для покращення структури ґрунту. Жито, пшениця (озимі) 5–6, 11–12, 20–22 Висівати на ділянках, які потребують захисту ґрунту на зиму.

Листопад

Листопад — останній місяць активних польових робіт перед зимовими холодами. У цей час завершують висів озимих культур, сіють сидерати для відновлення ґрунту і проводять фінальну підготовку ділянок до весни.

Таблиця сприятливих днів для посіву в листопаді 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Озимий часник 4–5, 10–11, 15–16 Завершуйте висадку, вкриваючи грядки мульчею для захисту від морозу. Цибуля на зиму (сіянка) 3–5, 10–12, 18–19 Висаджуйте на добре дренованих ділянках, накривайте агроволокном. Озима морква 4–5, 10–11, 15–16 Сійте на підготовлених грядках, захищаючи мульчею від вимерзання. Петрушка (листова, коренева) 3–5, 10–12, 18–19 Продовжуйте висів для раннього весняного врожаю. Шпинат 4–5, 10–11, 15–16 Сійте для ранньої зелені навесні, залишайте міжряддя для зручності догляду. Сидерати (гірчиця, фацелія) 3–5, 10–12 Завершуйте висів сидератів для захисту ґрунту від ерозії.

Грудень

Період, коли активні польові роботи на городі завершено, а земля покривається морозом. У цьому місяці посіви у відкритий ґрунт зазвичай не проводять. Основна увага садівників зосереджена на догляді за рослинами в теплицях, підготовці до нового сезону та кімнатних посадках.

Таблиця сприятливих днів для посіву в грудні 2025 року

Культура Сприятливі дні Рекомендації Зелень (кріп, петрушка, базилік) 5–7, 12–14, 20–22 Висівати у горщики або контейнери в будинку для отримання свіжої зелені. Салат листковий 6–8, 13–14, 21–22 Сіяти у теплиці чи вдома на підвіконні, забезпечити достатнє освітлення. Шпинат 5–7, 12–14, 20–21 Вирощувати у горщиках або контейнерах, регулярно поливати. Цибуля на перо 6–8, 12–13, 20–21 Висаджувати у горщики чи контейнер, забезпечити температуру +18–20°C. Мікрозелень 5–7, 12–14, 20–22 Продовжуйте вирощування для вітамінного доповнення раціону.

Таблиця родючих днів

Січень: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 28, 31.

Лютий: 1, 4, 5, 8-10, 18-19, 23-24, 27.

Березень: 3-5, 8-9, 17-19, 22-24, 27-28, 31.

Квітень: 1, 4-5, 14-15, 19-20, 23-24, 28.

Травень: 1-3, 11, 16-17, 21-22, 25-26, 29-30.

Червень: 7-9, 12-14, 17-18, 21-22, 26.

Липень: 4-6, 9, 11, 14-15, 18-20, 23.

Серпень: 1-2, 6-7, 10-12, 15-16, 19-20, 28-30.

Вересень: 2-4, 8, 11-12, 15-16, 25-26, 30.

Жовтень: 1, 4-5, 8-9, 13-14, 22-23, 27-28.

Листопад: 1-2, 6, 9-10, 18-19, 23-25, 28-29.

Грудень: 2-3, 6-7, 15-17, 21-22, 25-26, 30-31.