НМТ-2025: в Міносвіти визначили дати реєстрації та період проходження екзамену

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Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників до 4 липня, додаткових — до 30 липня

Міністерства освіти і науки України визначили план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Відомо, що передбачається два періоди реєстрації для участі в НМТ — основний та додатковий. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно. До 8 квітня зареєстровані матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни.

Додатковий період реєстрація триватиме з 9 по 14 травня. Зареєструватись зможуть ті, хто не зміг цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

З 4 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня.

Саме тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть протягом 14 травня — 25 червня, додаткові — 14–25 липня.

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників до 4 липня, додаткових — до 30 липня.

Нагадаємо, цьогоріч структура національного мультипредметного тесту залишиться аналогічною до тестів 2024 року. Відомо, що тести НМТ не міститимуть завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді.