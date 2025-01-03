Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

НМТ-2025: в Міносвіти визначили дати реєстрації та період проходження екзамену

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 80

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників до 4 липня, додаткових — до 30 липня

Міністерства освіти і науки України визначили план організації та проведення у 2025 році національного мультипредметного тесту (НМТ). Відомо, що передбачається два періоди реєстрації для участі в НМТ —  основний та додатковий. Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти. 

Реєстрація для участі в основних сесіях НМТ триватиме з 6 березня до 3 квітня включно. До 8 квітня зареєстровані матимуть змогу в персональних кабінетах внести зміни.

Додатковий період реєстрація триватиме з 9 по 14 травня. Зареєструватись зможуть ті, хто не зміг цього зробити з поважних причин під час основного періоду реєстрації, та ті, хто реєструвалися в основний період реєстрації, але їм було відмовлено в реєстрації. Зміни до реєстраційних даних можна буде внести до 19 травня.

З 4 травня зареєстровані учасники основних сесій НМТ зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж додаткових сесій матимуть змогу це зробити з 11 липня. 

Саме тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні проходитимуть протягом 14 травня — 25 червня, додаткові — 14–25 липня. 

Інформацію про результати основних сесій НМТ за шкалою 100–200 балів розмістять в персональних кабінетах учасників до 4 липня, додаткових — до 30 липня.

Нагадаємо, цьогоріч структура національного мультипредметного тесту залишиться аналогічною до тестів 2024 року. Відомо, що тести НМТ не міститимуть завдань відкритого типу з наданням розгорнутої відповіді.

ПО ТЕМІ:

«Такі результати потрібно розглядати дуже обережно», — директор центру оцінювання якості освіти про рейтинги за результатами НМТ

0
Автор: Телеграф
Теги: НМТ
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх