Завтра протягом дня частина Ревівки буде без води: кому варто запастися водою

Завтра, 7 січня, упродовж дня частина мешканців Ревівки може бути без води. Про це попереджають у пресслужбі Кременчуцької міської ради.
Орієнтовно із 08.30 до 15.00 працівники Кременчукводоканалу ремонтуватимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на вулиці Гійома Боплана.
У зв'язку із цим води не буде за адресами:
Громадян також попереджають, що після завершення ремонтних робіт та відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.
Нагадаємо, ремонтували запірно-регулюючу арматуру на Ревівці і наприкінці минулого року.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.