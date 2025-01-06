Завтра протягом дня частина Ревівки буде без води: кому варто запастися водою

Вчора, 22:00 Переглядів: 100

Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Завтра, 7 січня, упродовж дня частина мешканців Ревівки може бути без води. Про це попереджають у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Орієнтовно із 08.30 до 15.00 працівники Кременчукводоканалу ремонтуватимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на вулиці Гійома Боплана.

У зв'язку із цим води не буде за адресами:

вул. Гійома Боплана, 30-92;

вул. Раїси Кириченко, 10-108;

вул. Юрія Кондратюка, 58/87, 60/94, 62, 64;

вул. Каховська;

вул. Лугова;

пров. Луговий;

пр. Луговий;

вул. Братів Тютюнників;

пров. Зв’язковий;

пров. Резервний;

туп. Резервний.

Громадян також попереджають, що після завершення ремонтних робіт та відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Нагадаємо, ремонтували запірно-регулюючу арматуру на Ревівці і наприкінці минулого року.