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Завтра протягом дня частина Ревівки буде без води: кому варто запастися водою

Вчора, 22:00 Переглядів: 100

 

Після завершення ремонтних робіт можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води

Завтра, 7 січня, упродовж дня частина мешканців Ревівки може бути без води. Про це попереджають у пресслужбі Кременчуцької міської ради.

Орієнтовно із 08.30 до 15.00 працівники Кременчукводоканалу ремонтуватимуть запірно-регулюючу арматуру на водопровідній мережі на вулиці Гійома Боплана.

У зв'язку із цим води не буде за адресами:

  • вул. Гійома Боплана, 30-92;
  • вул. Раїси Кириченко, 10-108;
  • вул. Юрія Кондратюка, 58/87, 60/94, 62, 64;
  • вул. Каховська;
  • вул. Лугова;
  • пров. Луговий;
  • пр. Луговий;
  • вул. Братів Тютюнників;
  • пров. Зв’язковий;
  • пров. Резервний;
  • туп. Резервний.

Громадян також попереджають, що після завершення ремонтних робіт та відновлення водопостачання можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

Нагадаємо, ремонтували запірно-регулюючу арматуру на Ревівці і наприкінці минулого року.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення води Кременчукводоканал ремонтні роботи
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