Субсидії та пільги в Україні виплачуватиме Пенсійний фонд, а не органи соцзахисту

Кількість послуг, що надають управління соцзахисту населення зменшується, натомість зростає кількість послуг від територіальних органів Пенсійного фонду України, якому передають деякі функції у сфері соціального захисту.
Про це на брифінгу в Кременчуцькій районній військовій адміністрації розповів начальник районного управління соцзахисту Віктор Приходько.
16 вересня 2022 року Кабмін прийняв постанову №1041 «Про надання субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу Пенсійним фондом України».
Цією постановою передбачено, що з 1 жовтня Пенсійний фонд буде займатись виплатою субсидій та пільг, які призначені органами соціального захисту населення. А з 1 грудня — займатись ще і їх призначенням. Тобто з грудня за призначенням субсидій потрібно буде звертатись до територіальних органів Пенсійного фонду.
Віктор Приходько зазначив, що про якісь організаційні зміни чи скорочення штатів управлінь соцзахисту населення поки не йдеться.
За його словами, наразі у Кременчуцькому районі зареєструвалися понад 54 тисячі ВПО, майже 44 тисячам з них оформлені та виплачуються державні допомоги.
На питання щодо того, чи треба пільговикам та отримувачам житлових субсидій кудись звертатися та щось оформлювати, він відповів, що передача функцій по виплаті між двома державними структурами відбудеться без участі громадян.
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№ 38 від 22 вересня 2022Читати номер