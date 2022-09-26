ДЮФЛУ скасоване: як «Кремінь» готує футболістів

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 0

Дитячо-юнацька футбольна ліга України вирішила не проводити чемпіонат у цілях безпеки. Проте юним футболістам необхідний ігровий досвід та практика, тому МФК «Кремінь» вирішив запропонувати провести регіональні чемпіонати, долучив команди, які територіально близько одна до одної. «Кремінь» 2006 частину гравців віддав у команди U-19, а частина грає у професійній команді «Кремінь-2» у Другій лізі. Ще три вікові категорії «Кременя» грають у регіональних турнірах.

«Кремінь» 2008 та «Кремінь» 2007 беруть участь у регіональному чемпіонаті

Вихованці братів Диндікових та Сергія Мурадяна «Кремінь» 2008 та 2007 беруть участь у регіональному чемпіонаті. Оскільки Дитяча-юнацька футбольна ліга цього року призупинила змагання в цілях безпеки, було прийнято рішення про проведення регіональних змагань, щоб діти мали ігрову практику.

«Кремінь» 2008 та «Кремінь» 2007 беруть участь у змаганнях, які проходять на базі «Інгульця» у селі Володимирівка.

Список учасників команд регіонального чемпіонату:

2006-2007: Інгулець, Кривбас 2006, Кривбас 2007, ДЮСШ Кривбас 2006, ДЮСШ Кривбас 2007, ДЮСШ Кривбас 2006, Зірка, Кремінь, Олександрія 2007, Пенуел.

2008: Інгулець, Кривбас 2008, Кривбас 2009, ДЮСШ Кривбас, КДЮСШ-2 Кропивницький, Кремінь, Олександрія 2008.

Результати трьох турів:

1 тур:

Кривбас 2006 - Кремінь 2007 4-1

Олександрія 2008 - Кремінь 2008 1-0

2 тур:

Кремінь 2008 - Кривбас 2008 4-1

Кремінь 2007 - Олександрія - 1-2

3 тур

Кремінь 2008 - Інгулець 2008 - 4-2

Кремінь 2007 гратиме у неділю 2 жовтня

«Кремінь» 2009 вдало стартував у чемпіонаті, який замінив ДЮФЛУ

Цього року вихованці Володимира Дичка та Олександра Полякова «Кремінь» 2009 мав дебютувати у чемпіонаті Дитячо-юнацької футбольної ліги. Проте через воєнний стан чемпіонат призупинений.

Щоб юні футболісти мали ігровий досвід «Кремінь» запропонував проводити регіональний чемпіонат, об'єднав дитячі команди, які територіально близько один від одного. Участь у змаганнях беруть команди: «Кремінь», «Молодь» та «Ворскла» Полтава, СДЮШОР Черкаси, «Гірник-Спорт» Горішні Плавні.

- У цьому році ми мали стартувати у ДЮФЛУ. Ми в клубі «Кремінь» обговорили такий варіант проведення регіонального чемпіонату. Я обдзвонив всіх тренерів - усі погодилися, крім Дніпра та Кропивницького. А що робити? Хлопці повинні грати та набиратися досвіду, - розповів тренер Володимир Дичко. - У нас багато гравців покинули команду та виїхали за кордон. Залишилися діти з другого складу, зараз їх награємо.

За три тури «Кремінь» здобув дві перемоги та розписав одну «мирову».

1 тур СДЮШОР Черкаси - «Кремінь» - 0:1

2 тур «Молодь» - «Кремінь» - 1:1

3 тур «Кремінь» - «Гірник-Спорт» - 4:0