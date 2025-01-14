На Полтавщині залишається ще близько 5 тисяч гектарів самозаліснених територій, які потребують догляду
Протягом останніх років на Полтавщині «Слобожанський лісовий офіс» взяв під опіку 1487 га самосійних лісів, які раніше належали комунальній власності, інвестувавши понад 570 тисяч гривень у їх оформлення та збереження. Про це 13 січня повідомила пресслужба Державного підприємства «Ліси України».
Проблеми та досягнення:
Фінансові витрати:
Позитивні приклади:
Майбутні перспективи:
На Полтавщині залишається ще близько 5 тисяч гектарів самозаліснених територій, які потребують догляду. «Ліси України» готові взяти їх під опіку та закликають громади до співпраці.
Самосійні ліси — це території, які природно заросли деревами, але не перебувають у державному чи комунальному догляді. Їх передача до державної власності дозволяє забезпечити належний догляд, створити протипожежні бар’єри та зберегти екосистему.
Нагадаємо, що у вересні на Полтавщині спалахнула масштабна лісова пожежа, яка охопила понад 700 га. Тоді гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець заявив, що з приватного подвір'я вогонь перекинувся на самосійні ліси, які громада відмовилась передавати у держвласність, а далі вогонь поширився на вразливі штучні хвойні насадження на пісках.
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