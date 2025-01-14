На збереження самосійних лісів пішло 570 тисяч гривень — «Ліси України»

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На Полтавщині залишається ще близько 5 тисяч гектарів самозаліснених територій, які потребують догляду

Протягом останніх років на Полтавщині «Слобожанський лісовий офіс» взяв під опіку 1487 га самосійних лісів, які раніше належали комунальній власності, інвестувавши понад 570 тисяч гривень у їх оформлення та збереження. Про це 13 січня повідомила пресслужба Державного підприємства «Ліси України».

Проблеми та досягнення:

В області ідентифіковано 382 ділянки самосійних лісів загальною площею 3540 га, однак далеко не всі громади надали позитивні рішення на передачу цих земель.

Через бюрократичні труднощі та відсутність згоди місцевих громад значна частина таких лісів залишається бездоглядною та незахищеною від пожеж.

Фінансові витрати:

На оформлення 1487 га самосійних лісів витрачено понад 570 тисяч гривень. Ці кошти спрямували на землевпорядні та лісовпорядні роботи.

За прогнозами, щорічні витрати на протипожежні заходи, включаючи створення мінералізованих смуг, складуть близько 860 тисяч гривень за п’ять років.

Позитивні приклади:

Зіньківська громада передала лісівникам 17 ділянок площею 399 га. Для оформлення правовстановлюючих документів витрачено понад 150 тисяч гривень. Щорічні витрати на протипожежні заходи складають близько 50 тисяч гривень.

Майбутні перспективи:

На Полтавщині залишається ще близько 5 тисяч гектарів самозаліснених територій, які потребують догляду. «Ліси України» готові взяти їх під опіку та закликають громади до співпраці.

— Наша мета — зберегти та примножити лісовий ресурс Полтавщини. Для цього потрібні позитивні рішення від місцевих громад, — зазначають у підприємстві.

Самосійні ліси — це території, які природно заросли деревами, але не перебувають у державному чи комунальному догляді. Їх передача до державної власності дозволяє забезпечити належний догляд, створити протипожежні бар’єри та зберегти екосистему.

Нагадаємо, що у вересні на Полтавщині спалахнула масштабна лісова пожежа, яка охопила понад 700 га. Тоді гендиректор ДП «Ліси України» Юрій Болоховець заявив, що з приватного подвір'я вогонь перекинувся на самосійні ліси, які громада відмовилась передавати у держвласність, а далі вогонь поширився на вразливі штучні хвойні насадження на пісках.