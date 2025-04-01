На Полтавщині продовжать опалювати заклади соціальної сфери через погіршення погоди

Нині громади Полтавщини поступово завершують опалювальний сезон і вже готуються до наступної зими, повідомили в ОВА
Найбільш важливі заклади соціальної сфери у Полтавській області будуть опалюватися орієнтовно до 15 квітня. Це пов’язано з погіршенням погодних умов в області. Про це повідомили у Полтавській обласній військовій адміністрації.
Нині громади Полтавщини поступово завершують опалювальний сезон і вже готуються до наступної зими, повідомили в ОВА.
Додамо, що опалення у Кременчуці вимкнули 31 березня. Крім того, відсьогодні, 1 квітня, людям припинили постачати гарячу воду.
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