У Лубенській громаді відновили теплопостачання споживачам на період похолодання

Сьогодні, 12:15 Переглядів: 0

У Лубенській міській територіальній громаді відновили опалення у зв'язку зі зниженням температури повітря. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Лубенської міськради.

У рішенні виконкому йдеться, що зробили це задля забезпечення належного температурного режиму в житлових та громадських приміщеннях громади у зв'язку за зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря нижче +8 градусів.

Тож на території Лубенської міської громади оселі мешканців опалюватимуться із 7 до 15 квітня.

Інформації про те, чи вмикатимуть на час похолодання опалення у Кременчуці, наразі немає. Вимкнули ж опалення у місті 31 березня.

Зазначимо, що з 6 квітня на Полтавщині прогнозували різке похолодання. Упродовж 7–10 квітня прогнозують холодну погоду з нічними заморозками до -5º. Вдень буде від +1º до +6º. Також у неділю, 6 квітня, у Кременчуці був мокрий сніг.



