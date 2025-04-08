У Полтаві легковик збив пенсіонерку та зник з місця події: розшукали його у Миргороді

Сьогодні, 12:39 Переглядів: 378

Автомобіль збив жінку, коли та переходила дорогу на пішохідному переході

Полтавські правоохоронці розшукали водія, який збив пенсіонерку на пішохідному переході та зник з місця події. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася учора, 7 квітня, близько 14.00 на вулиці Олександра Бідного. Відомо, що автомобіль Skoda Superb збив на 75-річну полтавку, яка рухалася пішохідним переходом, та зник з місця події. Саму ж жінку з травмами госпіталізували.

Після проведення слідчих та оперативно-розшукових заходів правоохоронці знайшли винуватця аварії у Миргороді. Імовірно, збив жінку 46-річний місцевий мешканець. Автомобіль у власника вилучили, а слідство призначило відповідні експертизи.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Усі причини та обставини події встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, минулого місяця у Лубнах мотоцикліст збив пішоходку — жінку з травмами госпіталізували.



