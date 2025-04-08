Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці судили чоловіка, який знайшов на вулиці пістолет і добровільно віддав його правоохоронцям

Сьогодні, 12:51 Переглядів: 444

 

Віддав зброю чоловік добровільно через кілька годин під час перевірки у нього документів

У Кременчуці судили чоловіка, який знайшов на вулиці пістолет, а потім того ж дня добровільно віддав його правоохоронцям. Про це йдеться у вироку Кременчуцького районного суду від 1 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що 4 січня близько 12.00 обвинувачений знайшов заряджений пістолет марки «Retay17» у закутку на землі поруч із кафе-баром «Бджілка» на Раківці. Після цього чоловік поклав пістолет у кишеню куртки та носив при собі без передбаченого на те законом дозволу. 

Того ж дня, близько 15.00, у селі Садки обвинуваченого зупинили правоохоронці, аби перевірити у нього військово-облікові документи. Тоді ж чоловік добровільно й віддав поліціянтам свою знахідку.

Експертиза встановила, що знайдений пістолет належить до категорії вогнепальної зброї, виготовлений шляхом переробки стартового (шумового)  пістолета «RETAY17» з 2 бойовими патронами калібру 9 мм Р.А.У. промислового виготовлення.

На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.

Судили чоловіка за с. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання строком на 3 роки позбавлення волі, проте відповідно до ст. 75 ККУ звільнили від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція вилучила у місцевих мешканців 4 гранати. Нині триває досудове розслідування.


0
Автор: Яна Гудзь
Теги: пістолет суд вирок суду
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх