У Кременчуці судили чоловіка, який знайшов на вулиці пістолет і добровільно віддав його правоохоронцям

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Віддав зброю чоловік добровільно через кілька годин під час перевірки у нього документів

У Кременчуці судили чоловіка, який знайшов на вулиці пістолет, а потім того ж дня добровільно віддав його правоохоронцям. Про це йдеться у вироку Кременчуцького районного суду від 1 квітня.

У матеріалах справи зазначено, що 4 січня близько 12.00 обвинувачений знайшов заряджений пістолет марки «Retay17» у закутку на землі поруч із кафе-баром «Бджілка» на Раківці. Після цього чоловік поклав пістолет у кишеню куртки та носив при собі без передбаченого на те законом дозволу.

Того ж дня, близько 15.00, у селі Садки обвинуваченого зупинили правоохоронці, аби перевірити у нього військово-облікові документи. Тоді ж чоловік добровільно й віддав поліціянтам свою знахідку.

Експертиза встановила, що знайдений пістолет належить до категорії вогнепальної зброї, виготовлений шляхом переробки стартового (шумового) пістолета «RETAY17» з 2 бойовими патронами калібру 9 мм Р.А.У. промислового виготовлення.

На судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю.

Судили чоловіка за с. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Йому призначили покарання строком на 3 роки позбавлення волі, проте відповідно до ст. 75 ККУ звільнили від відбування покарання з випробуванням та іспитовим строком на 1 рік.

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці поліція вилучила у місцевих мешканців 4 гранати. Нині триває досудове розслідування.



