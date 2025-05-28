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Двоє рятувальників із Полтавщини отримали державні нагороди за мужність і героїзм

Сьогодні, 10:40 Переглядів: 63

 Президент відзначив відвагу та самопожертву полтавських вогнеборців

Двох працівників Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області удостоїли державних нагород за проявлену мужність, самовідданість і професіоналізм під час виконання службових обов’язків. Відповідний указ Президента України №351/2025 опубліковано 26 травня.

  • Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджений головний майстер-сержант Віктор Сіренко, командир відділення 2-ї державної пожежно-рятувальної частини. Він відзначився рішучістю та витримкою у надзвичайно складних умовах.
  • Медаллю «За врятоване життя» удостоєний Ігор Дем’янець, начальник відділення Аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Саме завдяки його діям вдалося зберегти людське життя.

У пресслужбі ДСНС зазначають, що ці нагороди є символом глибокої поваги до тих, хто, щоденно ризикуючи власним життям, рятує інших.

Нагадаємо, що у Кременчуці запровадили нову відзнаку — нагрудний знак «Доблесть і пошана».


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Автор: Руслана Горгола
Теги: ДСНС нагородження орден «За мужність» медаль
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