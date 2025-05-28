Двоє рятувальників із Полтавщини отримали державні нагороди за мужність і героїзм

Двох працівників Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області удостоїли державних нагород за проявлену мужність, самовідданість і професіоналізм під час виконання службових обов’язків. Відповідний указ Президента України №351/2025 опубліковано 26 травня.
У пресслужбі ДСНС зазначають, що ці нагороди є символом глибокої поваги до тих, хто, щоденно ризикуючи власним життям, рятує інших.
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Нагадаємо, що у Кременчуці запровадили нову відзнаку — нагрудний знак «Доблесть і пошана».
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