«Сім’я була для нього найбільшим скарбом». Кременчуччина попрощалась з військовим Сергієм Горенком

Захисник з Кременчуччини Сергій Горенко помер на лінії фронту через погіршення стану здоров’я. Сумна звістка надійшла до однієї з родин Глобинської громади.
Сергій Костянтинович Горенко народився 28 грудня 1986 року в селі Манжелія. Після школи здобув фах психолога у Полтавському педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Професійний шлях Сергія був пов’язаний із роботою психолога у школах, згодом — на підприємствах Глобиного, а з 2017 року він займався підприємницькою діяльністю.
9 листопада 2025 року Сергій Горенко був призваний на військову службу до штурмового підрозділу на посаду стрільця-помічника гранатометника. 7 грудня 2025 року в районі міста Чугуїв на Харківщині його життя раптово обірвалося через погіршення стану здоров’я.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.
