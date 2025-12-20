«Сім’я була для нього найбільшим скарбом». Кременчуччина попрощалась з військовим Сергієм Горенком

Сьогодні, 13:00 Переглядів: 0

Захисник з Кременчуччини Сергій Горенко помер на лінії фронту через погіршення стану здоров’я. Сумна звістка надійшла до однієї з родин Глобинської громади.

Сергій Костянтинович Горенко народився 28 грудня 1986 року в селі Манжелія. Після школи здобув фах психолога у Полтавському педагогічному університеті імені В. Г. Короленка. Професійний шлях Сергія був пов’язаний із роботою психолога у школах, згодом — на підприємствах Глобиного, а з 2017 року він займався підприємницькою діяльністю.

— Сім’я була для нього найбільшим скарбом. Попри важкі випробування — втрату маленької донечки та смерть батьків — Сергій залишався надійною опорою для дружини та прикладом для сина, — пишуть у громаді.

9 листопада 2025 року Сергій Горенко був призваний на військову службу до штурмового підрозділу на посаду стрільця-помічника гранатометника. 7 грудня 2025 року в районі міста Чугуїв на Харківщині його життя раптово обірвалося через погіршення стану здоров’я.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого воїна.