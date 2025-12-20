Де у неділю в Кременчуці планово вимикатимуть світло
Сьогодні, 17:00
Енергетики проводитимуть роботи з технічного обслуговування електромереж
Завтра, 21 грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00:
- вул. Богдана Хмельницького, 152/2-168;
- вул. Раїси Кириченко, 3-14/21;
- пров. Центральний, 11;
- вул. Юрія Липи, 12-30;
- туп. 10-й Хорольський, 4-11;
- туп. 7-й Хорольський, 9А-34;
- туп. 8-й Хорольський, 3-8;
- туп. 9-й Хорольський, 9-14;
- вул. Хорольська, 150/7-209/6;
- вул. Богдана Хмельницького, 20А,24;
- вул. Євгена Коновальця, 5/1-15/8;
- вул. Іллі Ткаченка, 1/22-21;
- вул. Недогарська, 3;
- вул. Нова, 2/1-14/16;
- пров. Черкаський, 3-16.
З 8.00 до 19.00:
- туп. Урожайний, 2;
- вул. Академіка Герасимовича, 171;
- вул. Київська, 64-121;
- вул. Ярова, 1,3,5,7;
- пров. Веселий, 10;
- вул. Івана Франка, 29-33;
- вул. Перекопська, 40;
- вул. Європейська, 60А;
- просп. Полтавський, 277/2-281;
- вул. Горліс-Горського, 3-10;
- с. Потоки;
- с. Мала Кохнівка;
- с. Придніпрянське;
- с. Соснівка.
