{user_fullname}
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
ГО "Захист держави"
Коли історія стає живою: учні Вільнотерешківської гімназії у військовому музеї Кременчука
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, Полтавщина

На Лубенщині п’яний водій пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути відповідальності

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 178

 

Поліція розпочала кримінальне провадження

Нетверезий водій намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути юридичної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

18 грудня близько 19.30 під час патрулювання території обслуговування поліцейські Оржиччини виявили водія, який у стані сп’яніння керував автомобілем ВАЗ.

— Нетверезого 39-річного водія ВАЗу поліцейські виявили в селі Заріг Оржицької територіальної громади. Від проходження освідування на стан алкогольного сп’яніння керманич відмовився, натомість запропонував поліцейським неправомірну вигоду, щоб уникнути юридичної відповідальності. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала неправомірні дії водія, - повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (селище Оржиця) Лубенського райвідділу поліції Ян Добриднік.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Одночасно на водія складено адміністративні матеріали, а саме:

  • за частиною 1 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки) Кодексу України про адміністративні правопорушення;
  • за частиною 1 статті 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада нетверезий водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Водія відсторонили від керування, викликали на місце слідчих та склали 4 адмінпротоколи.

У поліції зауважують, що за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 369 Кримінального кодексу України. Норми цієї статті встановлюють покарання залежно від обставин — вона може бути у вигляді штрафу розміром від 17 до 68 тисяч гривень, обмеженням або позбавленням волі на строк від 2-х до 10 років.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини нетверезий водій хабар
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх