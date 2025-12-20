На Лубенщині п’яний водій пропонував поліцейським хабар, щоб уникнути відповідальності

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 178

Нетверезий водій намагався підкупити поліцейських, щоб уникнути юридичної відповідальності за керування транспортним засобом у стані сп’яніння. Слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження. Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

18 грудня близько 19.30 під час патрулювання території обслуговування поліцейські Оржиччини виявили водія, який у стані сп’яніння керував автомобілем ВАЗ.

— Нетверезого 39-річного водія ВАЗу поліцейські виявили в селі Заріг Оржицької територіальної громади. Від проходження освідування на стан алкогольного сп’яніння керманич відмовився, натомість запропонував поліцейським неправомірну вигоду, щоб уникнути юридичної відповідальності. На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка задокументувала неправомірні дії водія, - повідомив начальник сектору поліцейської діяльності № 1 (селище Оржиця) Лубенського райвідділу поліції Ян Добриднік.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Одночасно на водія складено адміністративні матеріали, а саме:

за частиною 1 статті 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів на право керування таким транспортним засобом або не пред’явила їх для перевірки) Кодексу України про адміністративні правопорушення;

за частиною 1 статті 130 (Відмова особи, яка керує транспортним засобом, від проходження відповідно до встановленого порядку огляду на стан алкогольного сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, у ніч на 7 листопада нетверезий водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Водія відсторонили від керування, викликали на місце слідчих та склали 4 адмінпротоколи.

У поліції зауважують, що за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 369 Кримінального кодексу України. Норми цієї статті встановлюють покарання залежно від обставин — вона може бути у вигляді штрафу розміром від 17 до 68 тисяч гривень, обмеженням або позбавленням волі на строк від 2-х до 10 років.