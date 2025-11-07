Уночі п’яний водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар

У ніч на 7 листопада нетверезий водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.
Учора, близько опівночі, патрульні зупинили автомобіль Daewoo на вулиці Гранітній. Під час перевірки інспектори встановили, що 42-річний водій має ознаки алкогольного сп’яніння та обмежений у праві керування транспортними засобами.
Щоб уникнути адміністративної відповідальності, він неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду.
Водія відсторонили від керування, викликали на місце слідчих та склали:
В патрульній поліції зауважують, що за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 369 Кримінального кодексу України. Норми цієї статті встановлюють покарання залежно від обставин — вона може бути у вигляді штрафу розміром від 17 до 68 тисяч гривень, обмеженням або позбавленням волі на строк від 2-х до 10 років.
Нагадаємо, 3 листопада ми писали, що у Кременчуці п’яний водій пропонував патрульним хабар — чоловік не мав прав на керування.
Протягом минулого тижня ми майже щодня повідомляли про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. 31 жовтня на вулиці Троїцькій у Кременчуці п’яний водій автомобіля ЗАЗ врізався в Lexus. У результаті аварії обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.
Увечері 30 жовтня на проспекті Лесі Українки у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Ford, водійка якого мала понад 2,4 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.
