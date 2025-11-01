Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
ГО "Захист держави"
Конференція громадських організацій у Полтаві: як громада змінює систему зсередини
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

У Кременчуці п’яний водій ЗАЗ врізався в Lexus — патрульні

Сьогодні, 12:17 Переглядів: 183 Коментарів: 1

 

У крові водія виявили понад 2,5 проміле алкоголю

Учора, 31 жовтня, на вулиці Троїцькій у Кременчуці нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної Кременчука.

За попередньою інформацією, 32-річний водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної дистанції та врізався у автомобіль Lexus. У результаті аварії обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Під час з’ясування обставин інспектори помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці — результат 2,52 проміле, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

 

Патрульні відсторонили водія від керування транспортом та склали адміністративні матеріали:

  • протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди);

  • протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Поліція закликає водіїв не сідати за кермо напідпитку та дбати про безпеку всіх учасників дорожнього руху.

Зауважимо, що мова, ймовірно, йде про аварію, яка сталася учора близько 21.00 поблизу перехрестя Троїцької та Небесної Сотні.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: патрульна поліція Кременчука
Теги: аварія ДТП нетверезий водій патрульна поліція
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 727
Andron777:
Сьогодні, 13:49

Воділа запорожця вже повісився?laughing


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх