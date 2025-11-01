У Кременчуці п’яний водій ЗАЗ врізався в Lexus — патрульні

Учора, 31 жовтня, на вулиці Троїцькій у Кременчуці нетверезий водій спричинив дорожньо-транспортну пригоду. Про це повідомили у пресслужбі батальйону патрульної Кременчука.

За попередньою інформацією, 32-річний водій автомобіля ЗАЗ не дотримався безпечної дистанції та врізався у автомобіль Lexus. У результаті аварії обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Під час з’ясування обставин інспектори помітили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік погодився пройти огляд на місці — результат 2,52 проміле, що майже у 13 разів перевищує допустиму норму.

Патрульні відсторонили водія від керування транспортом та склали адміністративні матеріали:

протокол за ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення правил дорожнього руху, що призвело до дорожньо-транспортної пригоди);

протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Поліція закликає водіїв не сідати за кермо напідпитку та дбати про безпеку всіх учасників дорожнього руху.

Зауважимо, що мова, ймовірно, йде про аварію, яка сталася учора близько 21.00 поблизу перехрестя Троїцької та Небесної Сотні.