У Кременчуці п’яний водій пропонував патрульним хабар: чоловік не мав прав на керування

Тепер окрім адміністративної, йому загрожує і кримінальна відповідальність

У неділю, 2 листопада, водій в Кременчуці пропонував патрульним хабар за непритягнення до адміністративної відповідальності. Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції Кременчука.

Близько 12.00 патрульні зупинили автомобіль Subaru на вулиці Мрії. Під час спілкування з 64-річним водієм інспектори встановили, що чоловік позбавлений права керування транспортними засобами, а також має ознаки алкогольного сп’яніння.

Щоб уникнути адміністративної відповідальності, він неодноразово пропонував поліцейським неправомірну вигоду.

Водія відсторонили водія від керування, викликали на місце слідчих та склали:

постанову за ч. 5 ст. 121 (порушення правил користування ременями безпеки);

постанову за ч. 4 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, позбавленою такого права);

протокол за ч. 2 ст. 130 (керування в стані сп’яніння з відмовою від проходження огляду, вчинене повторно протягом року) КУпАП.

В патрульній поліції зауважують, що за пропозицію або надання неправомірної вигоди службовій особі передбачена кримінальна відповідальність відповідно до ст. 369 Кримінального кодексу України. Норми цієї статті встановлюють покарання залежно від обставин – вона може бути у вигляді штрафу розміром від 17 до 68 тисяч гривень, обмеженням або позбавленням волі на строк від 2-х до 10 років.

Нагадаємо, протягом минулого тижня ми майже щодня повідомляли про виявлення нетверезих водіїв за кермом автівок. 31 жовтня на вулиці Троїцькій у Кременчуці п’яний водій автомобіля ЗАЗ врізався в Lexus. У результаті аварії обидва транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Увечері 30 жовтня на проспекті Лесі Українки у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Ford, водійка якого мала понад 2,4 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму