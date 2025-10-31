У Кременчуці водійка Ford мала понад 2,4 проміле алкоголю — у 12 разів вище норми

Патрульні склали протокол і відсторонили жінку від керування

30 жовтня ввечері на проспекті Лесі Українки у Кременчуці патрульні зупинили автомобіль Ford, водійка якого мала явні ознаки алкогольного сп’яніння. Про це повідомили у патрульній поліції.

Перевірка на приладі «Драгер» показала 2,45 проміле алкоголю, що більш ніж у 12 разів перевищує допустиму норму.

Поліціянти відсторонили жінку від керування та оформили адміністративні матеріали за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення — керування транспортом у стані сп’яніння.

За даними патрульної поліції, протягом доби в Кременчуці виявили троє водіїв із ознаками сп’яніння.

Нагадаємо, що того ж дня у Кременчуці вантажівка збила велосипедиста, а легковик — дитину.