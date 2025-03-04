У неділю, 9 березня, у просторі «Крапля» відбудеться зустріч з книжковими блогерками.

«Під час зустрічі поговоримо з вами про захопливий світ книжкового блогінгу та як у нього увійти. Про те, як перетворити любов до читання на справу, яка приносить не лише задоволення, а й відгук аудиторії. І з’ясуємо чи існують певні особливості ніші книжкового блогінгу та які вони», — написала на своїй сторінці у Фейсбуці Марина Куркач.