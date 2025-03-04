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«Книжковий блогер в Україні: мрія, професія чи просто захоплення?» — кременчужан кличуть на зустріч з цікавими людьми (афіша)

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 103

 
У неділю, 9 березня, у просторі «Крапля» відбудеться зустріч з книжковими блогерками.
Спікери: Марина Куркач, книжкова блогерка та Анна Зіміна, яка також популяризує читання через свій блог.
«Під час зустрічі поговоримо з вами про захопливий світ книжкового блогінгу та як у нього увійти. Про те, як перетворити любов до читання на справу, яка приносить не лише задоволення, а й відгук аудиторії. І з’ясуємо чи існують певні особливості ніші книжкового блогінгу та які вони», — написала на своїй сторінці у Фейсбуці Марина Куркач.
Також запрошують доєднатися кременчуцьких книжкових блогерів та книголюбів, які хочуть поділитися своїм досвідом.
«Приходьте на зустріч знайомитись та спілкуватись», — йдеться в повідомленні.
 
Зустріч відбудеться 9 березня о 18.00 в просторі «Крапля» за адресою: вул. Івана Мазепи, 37а.
Вхід вільний, реєстрація обов’язкова. Кількість місць лімітована.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: анонс книги книжкова блогерка Марина Куркач
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