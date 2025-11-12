На Правобережжі Кременчука завтра частково не буде води: де саме та чому

Містянам радять зробити необхідний запас води на день

Завтра, 13 листопада, у частини жителів Кременчука тимчасово вимикатимуть воду. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцької міськради. Попередньо із 8.30 і до закінчення робіт (орієнтовно 15.00) комунальники проводитимуть роботи із заміни запірної арматури на водопровідній мережі. На цей час без води залишаться абоненти за такими адресами: вул. Правобережна, буд. 44, 46, 48, 50, 57/2;

пров. Правобережний, буд. 4;

вул. Республіканська, буд. 93. На цей час громадян закликають зробити необхідний запас води. Після завершення ремонтних робіт водопостачання буде відновлено. Проте можливе короткочасне збільшення каламутності та забарвленості води.

