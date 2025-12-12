У понеділок Кременчук прощатиметься із полеглим військовослужбовцем Віталієм Кандибою

У понеділок, 15 грудня, Кременчук прощатиметься із полеглим на війні військовослужбовцем 107-ї реактивної артилерійської бригади Віталієм Кандибою. Про це повідомили у департаменті соціального захисту населення.
Відомо, що Віталій Кандиба навчався у школі № 18, тоді у Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського. Військовослужбовець із позивним «Сетер» був активним вболівальником футбольного клубу «Кремінь». Під час Революції Гідності не стояв осторонь, долучався до мітингів та акцій. А з початку російсько-української війни приєднався до лав 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади.
Прощання та поховання Віталія Кандиби відбудеться у понеділок, 15 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого воїна.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.