У Кременчуці пройшли громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту міського бюджету на 2026 рік

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 340

Сьогодні, 12 грудня, відбулися громадські слухання щодо врахування громадських інтересів проєкту рішення Кременчуцької міської ради «Про бюджет Кременчуцької міської територіальної громади на 2026 рік». Це були перші громадські слухання в Кременчуці ході підготовки міського бюджету — відтепер в Україні передбачений саме така процедура його ухвалення.

У Кременчуці почали обговорення проєкту міського бюджету на 2026 рік: пріоритети та головні загрози

На громадські слухання прийшли та зареєструвалися 169 містян — переважно чиновники підрозділів міськвиконкому та бюджетних підприємств міста. Звісно, що усі рішення у залі приймалися одноголосно.

Про особливості міського бюджету на наступний рік та найбільші проєкти, які будуть профінансовані, розповіли міський голова Віталій Малецький та його заступниця — директорка департаменту фінансів Тетяна Неіленко.

За її словами, поки що дохідна та видаткова частини міського бюджету складають 4 млрд 424 млн грн. Це без врахування державної субвенції на виплату заробітних плат вчителям, сума якої поки не доведена Міністерством фінансів. Розмір бюджету передбачений на 57% більше торішнього, а головним джерелом надходження коштів залишається податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Саме цей податок дає близько 90% надходжень загального фонду з власних джерел. А разом з ще трьома податками — єдиним податком, який сплачує малий та середній бізнес, акцизним збором та платою за землю — 97,6% усіх надходжень.

Новий ветеранський простір у Кременчуці: в ОВА показали, яким він буде

Віталій Малецький розповів про проєкти будівництва «Ветеранського простору», житла для ВПО, укриттів у навчальних закладах, проєктів у медичній сфері та розвитку міського транспорту та інфраструктури. Він наголосив, що у бюджеті на наступний рік жодна із соціальних програм не буде зменшена і назвав виплати, які передбачено суттєво збільшити. Серед них допомога ветеранам війни, виплати членам сімей загиблих військовослужбовців та щомісячна стипендія від міста їхнім дітям.

У 2026 році в Кременчуці збільшать розміри допомог ветеранам війни та дітям загиблих Захисників

На надання одноразової грошової допомоги мобілізованим з числа жителів Кременчука, які призвані на військову службу, у проєкті бюджету закладено 30 млн грн.

У Кременчуці мобілізованим виплачують 30 тисяч гривень допомоги від міста — куди звертатися

Серед пропозицій, які учасники слухань висунули в ході обговорень, були питання грейдування доріг, збільшення зарплат працівникам шкільного харчування та допомога військовій частині. Усі вони будуть враховані робочою групою при підготовці остаточного проєкту міського бюджету.

Міський голова Віталій Малецький наголосив, що обороні питання, питання енергозабезпечення та видатки на допомогу військовим, які закладені до Стабілізаційного фонду міського бюджету, у залі не обговорюються. Проте, він зазначив, що Кременчук у поточному році надавав допомогу 85 військовим частинам, а наступного року ця кількість збільшиться, бо наразі є запити від ще двох частин.

Відомий громадський активіст, а з 2022 року військовослужбовець ЗСУ Сергій Полюхович запропонував у міському бюджеті на наступний рік передбачити 10 млн грн на підтримку ветеранських стартапів. Як зауважив міський голова, у проєкті бюджету вже закладено 5 млн грн на підтримку ветеранського бізнесу.

— Це буде 5 стартапів ветеранів, які стартують на початку року. Якщо будуть ще заявки, ми готові підтримати ветеранів й дофінансувати цю програму, — заявив Віталій Малецький.

Міський бюджет Кременчука-2026: на чому в мерії не хочуть економити

Остаточний варіант бюджету Кременчуцької міської громади буде розглянутий на розширеному засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету і фінансів у вівторок, 16 грудня. А його прийняття заплановано на 19 грудня. Очікується, що до цієї дати стане відомий розмір освітньої та інших субвенцій, що збільшить дохідну та додаткову частину міського бюджету до приблизно 5,5 млрд грн.