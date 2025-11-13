Новий ветеранський простір у Кременчуці: в ОВА показали, яким він буде

Сьогодні, 08:43 Переглядів: 740

У Кременчуці розпочалося будівництво ветеранського простору в парку на Першому Занасипі за понад 100 мільйонів гривень. Місце будівництва простору обрали спеціально із спортивною та відпочинковою інфраструктурою. Про це повідомили в Полтавській обласній військовій адміністрації 12 листопада.

За словами міського голови Віталія Малецького, нині на місці триває облаштування тролейбусної зупинки — надалі під простір підв’яжуть маршрут.

— Громадський транспорт буде їздити з можливістю навіть заїзду сюди. Тролейбус спустився сюди під крильце, привіз людей і виїхав, — сказав Малецький.

Майбутній ветеранський хаб стане частиною національної мережі центрів відновлення, яких планують створити близько 140 по всій Україні.

Будівельники вже вийшли на майданчик — почали планувальні роботи та встановлюють паркан. Наразі на Полтавщині вже діє 15 ветеранських просторів.

Нагадаємо, у Кременчуцькій громаді планують звести великий Простір для ветеранів у рамках державної програми — це буде мультифункціональне приміщення, розповіла заступниця міського голови Кременчука Ольга Усанова.

У серпні Кременчуцький виконавчий комітет замовив розробку проєктно-кошторисної документації на будівництво ветеранського простору у громаді за понад 1 млн грн. Раніше загальна сума проєкту становила понад 106 мільйонів гривень, втім на сьогодні вона зросла до понад 132 мільйони. Кременчук планував виділити з міського бюджету 42,6 млн гривень, державний бюджет покриватиме понад 62 млн гривень. Втім у повідомленні про намір укласти договір вказано, що місцевий бюджет покриє понад 70 мільйонів гривень.

У жовтні виконком замовив будівництво простору. Підрядник має виконати від фундаментних робіт до благоустрою території.

Єдиним учасником у аукціоні на будівництво ветеранського простору у Кременчуці, що розташовуватиметься на розі вулиць Флотської та Велика набережна, стало приватне підприємство науково-виробниче «Укрекоспецпроект».