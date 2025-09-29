Стуація критична: на Кременчуччині негайного берегоукріплення потребують 43,5 км лінії водосховища

У Полтавській області 43,5 км берегової лінії Кременчуцького водосховища потребують негайного укріплення. Про це повідомили у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

Ситуацію із берегоукріпленням обговорили також і на засіданні постійної комісії обласної ради з питань екології, яке відбулося минулого тижня.

Фахівці наголосили, що руйнівний вплив водосховища — через коливання рівня води та гідродинамічне навантаження — несе пряму загрозу житловим будинкам і спричиняє втрату землі. Із 156,2 км берегової лінії, лише 13,6 км укріпили за останні 35 років.

Назвали на комісії і найпроблемніші ділянки водосховища:

село Пронозівка: 472 м берега потребують захисту, але потрібне коригування проєкту.

селище Градизьк: укріплено лише 0,365 км, ще 0,835 км — у межах гори Пивиха — залишаються вразливими.

село Мозоліївка: роботи призупинено через слідчі дії, тому пропонується перерозподілити кошти.

село Максимівка: проєкт берегозахисної дамби (1,445 км) вже пройшов експертизу, очікується фінансування з держбюджету.

Комісія запропонувала спрямувати кошти, передбачені для Мозоліївки, на реалізацію проєкту в Максимівці. У разі позитивного рішення — роботи почнуться вже цього року.

Присутні на комісії депутати також ініціювали звернення до Кабміну та «Укргідроенерго» з вимогою залучити компанію до співфінансування берегоукріплювальних заходів. Регіональний офіс водних ресурсів уже раніше звертався із подію ним проханням до «Укргідроенерго», проте отримав відмову.

Нагадаємо, нещодавно Піщанська громада завершила виготовлення проєктної документації на берегоукріплення і передала його до Регіонального офісу для подальшої реалізації.