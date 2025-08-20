Біля Пивихи планують укріплювати берег Кременчуцького водосховища

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 149

Проєкт розробила Піщанська сільрада і передала його Регіональному офісу водних ресурсів

На Кременчуччині планують укріплювати берег водосховища поблизу гори Пивиха. Про це повідомили у пресслужбі Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області.

За даними офісу, нині понад 40 км берега Кременчуцького водосховища в межах Полтавщини руйнується через хвилі та коливання рівня води. І однією з найбільш вразливих залишається ділянка біля села Максимівка Кременчуцького району у напрямку гори Пивиха.

У цьому році Піщанська сільська рада профінансувала виготовлення проєктної документації для будівництва берегоукріплення. Документ пройшов експертизу, зокрема й оцінку впливу на довкілля.

Днями робочий проєкт безоплатно передали від виконкому Піщанської сільської ради до Регіонального офісу водних ресурсів у Полтавській області. Там його мають використати для залучення коштів із держбюджету на реалізацію робіт.

Нагадаємо, проєктну документацію на берегоукріплення Пивихи почали розробляти ще у 2010 році, проте роботи призупинили за браком фінансування.

Додамо також, що на Полтавщині триває розслідування стосовно відмивання коштів на берегоукріпленні Кременчуцького водосховища біля села Мозоліївка.