Суд продовжив арешт кременчуцькій адвокатці, яку підозрюють у перешкоджанні мобілізації

12 листопада Шевченківський районний суд Полтави продовжив строк тримання під вартою для адвокатки з Кременчука, яку підозрюють у перешкоджанні діяльності Збройних сил України під час мобілізації. Про це йдеться в ухвалі суду.

На початку 2025 року, за версією правоохоронців, вона разом зі знайомим водієм почала за гроші «консультувати» військовозобов’язаних, як уникнути мобілізації, не проходити військово-лікарську комісію та давати неправдиві відомості про стан здоров’я.

Слідство стверджує, що жінка телефоном давала клієнтам поради не надавати особисті дані, нічого не підписувати, писати заяви про відмову від проходження військово-лікарської комісії, імітувати приступи та називати неіснуючі діагнози.

Окремим епізодом є історія військовозобов’язаного, якого, за версією обвинувачення, адвокатка переконувала втекти від працівників територіального центру комплектування й не їхати з ними до Полтави.

Після цього, як вказано в ухвалі, чоловіка начебто вивезли автомобілем знайомого водія до місця проживання. За даними слідства, адвокатка отримала за таку «послугу» 100 тисяч гривень.

18 вересня правоохоронці затримали жінку, наступного дня їй повідомили про підозру за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб). 20 вересня суд уперше обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захист у суді наполягав на зміні запобіжного заходу на домашній арешт або заставу, посилаючись на стан здоров’я підозрюваної та те, що на її утриманні перебувають мати з інвалідністю ІІ групи та 90-річна бабуся. Також адвокат вказував, що жінка визнала епізоди, за якими їй оголосили підозру, і просить укласти угоду про визнання винуватості.

Адвокатка та водій із Кременчука організовували втечі військовозобов’язаних від ТЦК: їх підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ

Суд ці аргументи не врахував. Слідчий суддя заявив, що ризики, через які підозрюваній обрали найсуворіший запобіжний захід, не зменшилися. Зокрема, йдеться про можливість впливу на свідків, знищення або приховування доказів чи вчинення нових кримінальних правопорушень.

У результаті суд продовжив строк тримання адвокатки під вартою в межах досудового розслідування — до 19 грудня 2025 року. Клопотання захисту про зміну запобіжного заходу на домашній арешт або заставу залишили без задоволення.

Нагадаємо, 20 вересня Шевченківський райсуд Полтави обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про перешкоджання мобілізації. За рішенням судді, 38-річну адвокатку та 25-річного чоловіка взяли під варту на 60 днів без права застави.