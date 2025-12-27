ГО "Захист держави"
Кременчук

Допомога армії, обстріли та підтримка ВПО: основне із першої частини звіту мера Кременчука

Сьогодні, 11:07

 

Друга частина звіту запланована на понеділок, 29 грудня

Учора, 26 грудня, міський голова Кременчука Віталій Малецький прозвітував перед містянами щодо своєї роботи за 2025 рік.

Традиційно демонстрація звіту відбувалася на телеканалі «Кременчук». Це, за словами мера, обумовлено безпековою ситуацією в умовах воєнного стану.

У звіті Малецький зосередився на житті громади в умовах четвертого року повномасштабної війни. За його словами, головним пріоритетом міста залишалася підтримка Сил оборони України. Кременчук упродовж року надавав допомогу військовим підрозділам технікою, засобами зв’язку, безпілотниками, генераторами та транспортом, реагуючи на запити в максимально стислі терміни.

Окремо у звіті йшлося про ліквідацію наслідків ворожих обстрілів. Мер повідомив про відновлення пошкодженої інфраструктури, роботу пунктів незламності та виплати мешканцям, чиє житло постраждало внаслідок атак. Також місто надавало підтримку рятувальникам і передало підрозділам ДСНС транспорт для роботи в умовах війни.

Міський голова згадав і про волонтерський рух, який, за його словами, залишається важливою складовою життя громади. У звіті він відзначив діяльність волонтерських ініціатив та благодійників, які допомагають військовим, внутрішньо переміщеним особам і вразливим категоріям населення.

Також Кременчук у 2025 році долучився до національного проєкту «Пліч-о-пліч: згуртовані громади». У межах ініціативи місто уклало угоди про співпрацю з громадами-форпостами та надало фінансову допомогу на відновлення пошкоджених об’єктів у регіонах, що зазнали значних руйнувань через війну.

У соціальній сфері мер повідомив про розвиток системи підтримки ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю та малозабезпечених родин. Зокрема, йшлося про роботу простору соціальної адаптації «Турбота», надання соціальних послуг та реалізацію програм допомоги переселенцям.

Окреслюючи плани на 2026 рік, міський голова заявив, що місто не планує скорочувати видатки на підтримку військових. Серед запланованих проєктів — облаштування укриття для закладу «Турбота», створення ветеранського простору, а також подальша робота над проєктами для внутрішньо переміщених осіб.

Друга частина звіту Віталія Малецького запланована на 29 грудня. Вона буде присвячена питанням освіти, медицини та комунального господарства.

Зауважимо, що на питання містян мер під час звіту традиційно не відповідав.

Автор: Яна Гудзь
