Сьогодні, 27 грудня, близько 6.30 у селі Копили поблизу Полтави поїзд збив на смерть жінку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
Відомо, що про подію до поліції повідовили місцеві жителі. Правоохоронцям вдалося встановити, що загибла - 83-річна жінка. Потяг її збив, коли вона вийшла на залізничну колію.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.
Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини трагедії.
