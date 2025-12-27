Під Полтавою поїзд на смерть збив жінку — поліція

Жінка потрапила під колеса локомотива, коли вийшла на колію

Сьогодні, 27 грудня, близько 6.30 у селі Копили поблизу Полтави поїзд збив на смерть жінку. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

Відомо, що про подію до поліції повідовили місцеві жителі. Правоохоронцям вдалося встановити, що загибла - 83-річна жінка. Потяг її збив, коли вона вийшла на залізничну колію.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини.

Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини трагедії.

Нагадаємо, нещодавно на Полтавщині ще один чоловік загинув під колесами поїзда.