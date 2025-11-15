На Полтавщині чоловіка на смерть збив поїзд: поліція з’ясовує обставини

Уночі з 14 на 15 листопада в районі села Портнівка Полтавського району потяг смертельно травмував чоловіка. Про це повідомили в поліції Полтавщини.
За попередньою версією слідства, загиблий — 32-річний чоловік, який перебував на коліях у момент руху поїзда.
На місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює причини та всі обставини події.
Нагадаємо, у вересні на Полтавщині потяг травмував жінку, яка йшла по колії.
