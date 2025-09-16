На Полтавщині потяг травмував жінку, яка йшла по колії

15 вересня близько 22.00 неподалік села Крюкове Новоселівської громади приміський потяг сполученням Огульці — Полтава травмував жінку. Про це повідомили в обласній поліції.
За попередніми даними слідства, 47-річна мешканка Полтавського району йшла по залізничній колії, коли її зачепив потяг. Постраждалу з травмами госпіталізували.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки руху або експлуатації транспорту, що призвело до травм середньої тяжкості.
Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, на початку серпня під Кременчуком вантажний потяг травмував людину.
