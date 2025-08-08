Під Кременчуком вантажний потяг травмував людину — Укрзалізниця

Сьогодні, 08:40 Переглядів: 0

Через це змінюється маршрут одного із приміських поїздів

Під Кременчукомвантажний потяг травував людину. Про це стало відомо із повідомлення «Укрзалізниці» про зміну маршруту приміського поїзду. Відомо, що поїзд № 6683 Кременчук — Гадяч ім. Сергієнка М.І. на дільниці Кагамлицька — рзд. Мазурівка курсуватиме зміненим маршрутом через станцію Терешківка. Причина — травмування сторонньої особи вантажним поїздом, — зазачають в «Укрзалізниці». Нагадаємо, минулого місяця у Кобеляцькій громаді під колесами потяга загинула 2-річна дитина.

Поділитись новиною



