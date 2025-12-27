Суди Кременчука: справи, які не відпускають місто

Ми зібрали для вас підбірку найрезонансніших судових справ, які відбулися у Кременчуці цього року

У Кременчуці давно не дивуються словам «судове засідання перенесли». Тут звикли до багаторічних процесів, гучних обвинувачених і справ, які тягнуться роками — змінюються судді, адвокати, прокурори, а питання залишаються тими самими: хто винен і чи буде відповідальність. За цей рік судів у місті було так багато, що вони склалися у своєрідний портрет місцевого правосуддя — з трагедіями, політикою, великими грошима і болем, який нікуди не зникає.

Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку

Одна з таких справ — трагедія у дитячому садку № 19, про яку в Кременчуці говорять уже четвертий рік. Восени 2021-го на території садка впало дерево. Під ним опинилися діти. Чотирирічна дівчинка загинула. Ще одна дитина отримала травми. Відтоді справа постійно повертається у стрічки новин — не як сенсація, а як нагадування: крапка у цій історії досі не поставлена, а відповідальні за загибель дитини — не покарані.

Після трьох років досудового розслідування рівно рік тому, 27 грудня 2024 року, справа нарешті перейшла у судову площину. На лаві підсудних — колишня директорка дитсадка та завідувачка господарством. Мала б бути й третя обвинувачена, методистка дитсадка, але вона нині перебуває за кордоногм — поліція оголосила її у розшук. Та за рік справа фактично нікуди не зсунулась: нині суд допитує свідків. Справу неодноразово переносили — через неявку сторін, процесуальні нюанси, зміну захисту.

Паралельно суд розглядав два окремих цивільних позови про компенсацію моральної шкоди від батьків дітей. І якщо родині хлопчика, який травмував ногу під час трагедії, суд ухвалив виплату моральних збитків загальною сумою понад 2 мільйони гривень (сплатити їх має заклад дошкільної освіти), то для матері загиблої дівчинки це питання й досі лишається відкритим: суд призупинив розгляд справи до винесення вироку у кримінальному провадженні.

Утім, можемо припустити, що в наступному році розгляд судової справи у кримінальному провадження може початися заново: вона може перейти до нового судді. Відомо, що суддя Гусач, який зараз веде цю справу, пройшов оцінювання на здатність здійснювати правосуддя у Чернігівському апеяційному суді. Тож існує ймовірність, що він поїде до Чернігова, а за розгляд справи візьметься інший суддя Автозаводського райсуду.

Замах на вбивство. На лаві підсудних — депутат облради

Ще один процес, який цього року привернув особливу увагу, — суд над депутатом Полтавської обласної ради Олегом Дядиком. Це вже зовсім інший рівень гучності: політика, великі гроші, обвинувачення в організації замаху на вбивство. За версією слідства, депутат разом зі своїм водієм нібито планував ліквідацію підприємця з Кременчуцького району, аби заволодіти його бізнесом. Обвинувальний акт звучить як сценарій кримінального серіалу — домовленості, обіцянка винагороди, план інсценування самогубства.

Через майже 9 місяців досудового розслідування справа нарешті зайшла в стадію повноцінного судового розгляду. Суд слухає позиції сторін, продовжує запобіжні заходи, фіксує заяви обвинувачених, які наполягають на своїй невинуватості й називають справу сфабрикованою.

За два місяці суд закрив підготовче засідання та перейшов до розгляду справи по суті — нині це етап дослідження письмових доказів.

Справа ця доволі резонансна як для Кременчука, так і для всієї області: до неї прикута максимальна увага. Суд уже спланував дати слухань на січень та лютий наступного року. Матимемо надію, що тут сторони судовий процес не затягуватимуть, а розгляд справи буде максимально швидким та об'єктивним.

Смерть врдія маршрутки після бійки на автостанції

Ще одна справа Кременчука, яка вже тягнеться понад рік — слухання у справі військоовслужбовця, який у травні минулого року побився із водієм маршрутки на автостанції. Через кілька днів маршрутник, так і не отямившись, помер.

За приблизними підрахунками, судові засідання не проводилися понад пів року. Причини цьому звичайні — відсутність захисників або ж самого обвинуваченого на засіданні.

Кількаразів обвинувачений був присутнім у залі суду, проте частіше підключається онлайн на слухання.

Хотілося б написати, що розгляд цієї справи уже перебуває на фінальній стадії, але такі висновки ше зарано робити. Суду лишилося длпитати ще кількох свідків, а тоді перейти до судових дебатів. Скільки це займе часу — дізнаємося вже в наступному році.

Продаж будинків релігійної громади

Можливо, не така гучна, але при цьому не менш резонансна справа, яку слухають у Кременчуці, стосується церкви. Представники релігійної громади Свято-Успенського собору вважають, що колишній настоятель Іосиф (в миру Богайчик С. М.) у 2023 році незаконно продав житлову нерухомість, яка перебувала у власності громади. За їх словами, житлові будиночки були свого часу пожертвувані церкві мешканцями Крюківського району. Згодом із тексту договору купівлі-продажу мии дізналися, що громада, в особі настоятеля Сергія Богайчика, продала територію разом із будівлями Наталії Старінцевій за 148 тисяч гривень без ПДВ (за тодішнім курсом — приблизно 4,1 тисячі доларів США).

Наразі суд перевіряє документи.

Те, що могло лишитися поза увагою

На цьому тлі менш помітними, але не менш важливими виглядають інші судові історії року. У судах Кременчука розглядали справи про вбивства, домашнє насильство, тяжкі тілесні ушкодження, ухилення від мобілізації та співпрацю з росіянами. Судді обирали запобіжні заходи, арештовували докази, продовжували тримання під вартою підозрюваних.

Усі ці судові процеси показують, наскільки складним і затягнутим є шлях від події до остаточного рішення. Частина справ триває роками, частина зупиняється на процедурних моментах, інші лише входять у фазу розгляду по суті. Для Кременчука це означає одне: суди залишаються важливою, але болісною частиною міського життя, де відповідь не завжди приходить швидко.

Саме тому гучні справи знову й знову повертаються в інформаційний простір — не лише через сенсаційність, а й через незавершеність. І поки у цих процесах не буде поставлено чіткої крапки, вони залишатимуться предметом суспільної уваги й очікувань громади.