Топ новина, Надзвичайні новини, ТЪ у темі

Позов задовольнили частково: рішення щодо виплати моральної шкоди сім'ї хлопчика, що постраждав від падіння дерева у дитсадку

Сьогодні, 15:56 Переглядів: 441

 

Розпочлося слухання із судових дебатів, а тоді суд взяв перерву для проголошення рішення

У цивільній справі щодо відшкодування моральних збитків родині хлопчика, який постраждав внаслідок падіння дерева у жовтні 2021 року, суд ухвалив рішення: частково задовольнити цивільний позов стороні позивачів. Відповідне рішення на засіданні проголосила суддя Андрієць.

Перебіг засідання

Позиція позивачів

Розпочалося слухання із судових дебатів, де кожна сторона мала можливість висловити свою думку щодо справи.Першою мали слово мама травмованого хлопчика Ольга Олійник та її представники.

 

Жінка розповіла, що після трагедії їхнє життя кардинально перевернулося. Після перенесених операцій її син фактично заново вчився триматися на ногах. Емоційний стан родини був та й лишається далеко не найкращим:

— Можна стверджувати, що всі ми маємо прояви посттравматичного синдрому, — розповідає пані Ольга.

За її словами, нині вона розуміє, що її син вже ніколи не буде таким, як до трагедії. Зараз він має статус дитини з інвалідністю до 18 років, у нього різна довжина ніг та артроз у колінному суглобі, і немає ніяких гарантій, що його вдасться вилікувати. Отож жінка просить задовольнити їхній позов у повному обсязі.

Далі слово мали представники позивача, які обгрунтували усі позовні вимоги та пояснили, чому просять про відшкодування моральної шкоди саме у такому розмірі.

Позиція відповідачів

Представниця міської ради та виконкому Шинкаренко заявила, що доказів їхньої вини немає, адже дитсадок є окремою юридичною особою і сам відповідає за безпеку під час освітнього процесу.
Представник дитсадка Черкащенко наголосила, що заклад не є балансоутримувачем зелених насаджень, а під час огляду території перед початком навчального року небезпечних дерев не виявили. Вона також зазначила, що внутрішні дефекти дерева, визначені експертами, неможливо було встановити візуально.

Від департаменту ЖКГ виступила представниця Шаумян, яка зазначила, що департамент не має повноважень і бюджетних програм, які б передбачали догляд за зеленими насадженнями на території дитсадків, тому вважає позовні вимоги до себе необґрунтованими.

Схожу думку мала і представниця комунального підприємства «Благоустрій Кременчука» Запорожець: вона також прохала суд відмовити у задоволенні позову.
Представниця департаменту освіти Безродна також заперечила відповідальність департаменту, підкресливши, що той не має у своїх повноваженнях огляду зелених насаджень та не отримував попереджень про небезпечні погодні умови того дня.

Позиція третіх сторін

Далі слово взяли і представники третіх сторін — представник Панащук, адвокат Ульянов, та представник Гладенької, адвокат Сьоря.

 

Так адвокат Ульянов заявив, що «справедливого судового розгляду у цивільній справі не було». Адвокат додав, що цивільне провадження у цій справі є передчасним, адже паралельно триває розгляд кримінальної справи. І саме у кримінальній площині буде встановлено, була подія нещасним випадком чи наслідком службової недбалості. 

Адвокат Сьоря додав, що доказів аварійного стану дерева до моменту події немає, а вітер у день травмування міг бути фактором, який не можна було передбачити.

Після завершення дебатів суд взяв перерву для підготовлення та проголошення рішення.

Рішення суду

У позовній заяві сторона позивача прохала солідарно стягнути з усіх відповідачів моральну шкоду та виплатити потерпілій дитині 2 мільйони 592 тисячі гривень, а обом батькам хлопчика — по 864 тисячі гривень.

 

За рішенням суду моральну шкоду потерпілим має сплатити дитячий садок, проте суму моральної шкоди зменшили вдвічі: дитині мають виплатити 1 мільйон 296 тисяч гривень, а батькам дитини — по 432 тисячі гривень.

1
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд рішення суду цивільний позов моральне відшкодування дитина травматизм падіння дерев
