На Тільців очікують приємні новини, а у Терезів буде шанс для нового старту: гороскоп на 30 грудня — 5 січня

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 384

Овен (21.03-20.04)

Перегляньте список справ, якi на вас покладенi, i вiдкладiть нетермiнову i необов`язкову роботу. Займiться творчiстю в тiй формi, яка вам до душi. З самого початку тижня ви вiдчуєте помiтний прилив сил i ентузiазму. Оцiнюйте себе вiдкрито, не соромтеся заявити про свої намiри або претензiї на вище становище. Планети об`єднують свої зусилля, i для вас це означає зростання популярностi, успiх у справах серцевих, сприятливi матерiальнi перспективи. Не упускайте випадку розважитися i завести новi цiкавi знайомства. Сприятливi днi: 1, 5; несприятливi: 30.

Тілець (21.04-21.05)

Приємнi новини прийдуть здалеку. Можна вести переговори i укладати угоди iз зарубiжними партнерами. Змiни в справах сприятимуть матерiальному зростанню. Тиждень пiдходить для дальнiх поїздок, подорожей. Але i залишаючись вдома, ви отримаєте багато нових вражень. Тiльки не обмежуйте коло спiлкування, берiть участь у найрiзноманiтнiших заходах. Збiльшується можливiсть встановлення перспективних дiлових i особистих вiдносин. Приймайте i робiть пропозицiї. Всi змiни в життi зараз — поворот на краще. Сприятливi днi: 4; несприятливi: 31.

Близнюки (22.05-21.06)

Зараз не всi справи йтимуть за планом. Але є можливiсть повернутися до того, що ранiше не вдавалося. Роботи не поменшає, до того ж, можуть з`явитися додатковi iдеї щодо перевлаштування будинку. Прагнiть не робити кiлька справ одночасно, у всьому орiєнтуйтеся на якiсть, а не на кiлькiсть. В п`ятницю вiрогiдна важлива зустрiч i розмова, якi змiнять щось у вiдносинах або планах на майбутнє. Якщо вiдчуваєте, що в цьому є потреба, то ви можете i за своєю iнiцiативою обговорити те, що вас хвилює. Сприятливi днi: 30, 3; несприятливi: 1.

Рак (22.06-22.07)

У вас з`являється шанс зайнятися тим, до чого ви давно прагнули. Але краще радiсть вiд своїх пошукiв, турбот i досягнень роздiлити з кимось з близьких або колег. У вас може з`явитися багато незапланованих справ. До того ж, зараз ви схильнi до всього вiдноситися дуже емоцiйно. У понедiлок i вiвторок буде вдала можливiсть обговорити з партнерами план дiй на найближчий час. Нiяких перешкод для досягнення взаєморозумiння не буде. Сприятливi днi: 30, 2; несприятливi: 5.

Лев (23.07-23.08)

Хай вас не турбує, що зараз ви схильнi придiляти роботi менше часу, нiж звичайно. Через деякий час ситуацiя змiниться, а поки насолоджуйтеся можливостями, якi дарує вам цей перiод. У понедiлок i вiвторок спробуйте налагодити хiд справ. Займайтеся конкретними, практичними питаннями. З середи подiї прискорять свiй хiд. Можуть загостритися вiдносини з коханою людиною або iншими важливими людьми. Будьте вiдвертi, не бiйтеся наробити помилок. Змiни для вас сприятливi, i можна раз i назавжди вирiшити якiсь питання. Сприятливi днi: 31; несприятливi: 4.

Діва (24.08-23.09)

Передчуття змiн вас не обманює. Якщо у минулому були якiсь нереалiзованi плани, мрiї, то тепер з`являється можливiсть це утiлити в реальнiсть. Основнi питання спробуйте вирiшити у понедiлок i вiвторок. Конкретизуйте свою дiяльнiсть, не вiдволiкайтеся на другоряднi справи. З середи особистi справи i вiдносини заберуть бiльшу частину вашої уваги. Можливо, ви не вплинете на хiд подiй, i доведеться почекати, поки стане очевидним, як краще дiяти. Розрядка i новi перспективи з`являться пiсля п`ятницi. Сприятливi днi: 31; несприятливi: 1.

Терези (24.09-23.10)

Цього тижня у вас є шанс нового старту. Чим би ви не займалися, максимально розширюйте коло спiлкування. У понедiлок прислухайтеся до пiдказок iнтуїцiї i займiться справою, яка принесе швидкий успiх. Зiрки обiцяють вам зростання популярностi, удачу i матерiальнi поповнення. У понедiлок i четвер можна робити покупки. В п`ятницю можливi подiї, якi внесуть корективи у важливi вiдносини або змiнять вашi погляди на якусь проблему. Весь тиждень сприятливий для вiдпочинку i подорожей. Сприятливi днi: 2; несприятливi: немає.

Скорпіон (24.10-22.11)

Якщо останнiм часом ви дiяли немов на автопiлотi, то тепер прийшов час узяти обставини життя пiд контроль. Цього тижня можуть одержати розв`язку деякi важливi для вас подiї, прийдуть вiдповiдi на питання, все стане зрозумiлим. В п`ятницю не дуже старайтеся, добиваючись очiкуваних реакцiй з боку партнера на вашi запити. Не виключено, що вас чекає розчарування в справах серцевих або матерiальних питаннях. Ви швидко вiдновите стан, але доведеться переглянути деякi свої плани. Сприятливi днi: 2; несприятливi: 5.

Стрілець (23.11-21.12)

Помiтна подiя може вiдбутися у п`ятницю. Це може бути перегляд якихось важливих вiдносин або доведеться вирiшувати фiнансовi питання з партнерами. Дiйте рiшучiше. Зараз не так просто подолати iнертнiсть i упертiсть оточуючих, яким не дуже-то хочеться ускладнювати собi життя. Перша половина тижня сприятлива для поїздок, але з другої не варто вирушати в подорож складним маршрутом або займатися екстремальними видами спорту. Зустрiчi i побачення плануйте на недiлю. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 3.

Козеріг (22.12-20.01)

Якщо у минулому ви упустили якийсь шанс i тепер ця тема повернулася в новому варiантi, подумайте, чи не варто спробувати її реалiзувати. Всi свої плани обговорюйте з партнерами. На понедiлок i вiвторок плануйте найбiльш важливi справи, ведiть переговори. Можливо, до п`ятницi якiсь моменти у ваших вiдносинах викличуть напруження. Спокiйно усувайте перешкоди, наводьте мости, знаходьте компромiснi рiшення. В п`ятницю стежте за будинком, справнiстю побутової технiки. Вихiднi проведiть з коханою людиною, наперед нiчого не плануючи. Сприятливi днi: 30, 2; несприятливi: 3.

Водолій (21.01-19.02)

Не ставте на своєму шляху штучнi перешкоди. Якщо вам зрозумiлi намiри партнерiв i свої власнi, то покваптеся погоджувати загальний план дiй. У особистих вiдносинах не уникаєте вiдповiдей на важливi питання. Зараз ви на порозi змiн, i час переходити до конкретних дiй. Може поновитися колишнiй роман або в черговий раз ви одержите якусь пропозицiю. Не забувайте пiклуватися про своє здоров`я. Справи зараз можуть перешкодити узяти вiдпустку, але знаходьте час для прогулянок, задоволень, читайте хорошi книги. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 5.

Риби (20.02-20.03)

Не дивлячись на затримки в справах, цей тиждень може порадувати успiхами i задоволеннями. Планети дають вам можливiсть зазирнути в майбутнє, посилаючи знаки майбутнiх змiн i пiдсилюючи вашi iнтуїтивнi здiбностi. Краще всього пливти за течiєю, вчасно використовуючи кожен сприятливий шанс. Не ухвалюйте важливих рiшень у п`ятницю, виключiть фiнансовий ризик, вiдкладiть поїздки. Але спонтанний прояв почуттiв, вiдверта розмова допоможуть встановити з близькою людиною особливий зв`язок i перевести вiдносини на новий рiвень. Сприятливi днi: 1; несприятливi: 2.