Полтавщина візьме участь у пілотному проєкті з підготовки жінок-водійок автобусів

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Заявки на навчання збирають до середини січня

Полтавська область потрапила до списку учасників пілотного проєкту з навчання жінок-водійок автобусів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.

Навчання для жінок є безоплатним, а по його завершенню усі гарантовано отримають працевлаштування, яке відповідає сучасним стандартам дотримання прав жінок.

Також на учасниць проєкту чекає:

менторська підтримка від фахівців і фахівчинь транспортної галузі, які допоможуть адаптуватися на новому робочому місці;

професійна підготовка відповідно до вимог європейських стандартів та реформування пасажирського транспорту в Україні.

Долучитися до навчання можуть жінки віком від 21 до 65 років, які:

мають водійське посвідчення однієї з категорій, зокрема «B», «C», «CE» або «D1», та практичний стаж водіння від 3 років;

готові навчатися як онлайн, так і офлайн;

бажають перекваліфікуватися та обов’язково працевлаштуватися водійками автобусів після закінчення навчання.

Організатори проєкту наголошують: працевлаштування після завершення навчання є обов’язковою умовою для участі у проєкті.

Надіслати заявку та долучитися до проєкту можна до 17 січня. Реєстрація на участь за посиланням.

Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький розповідав, що у місті мобілізували багатьох водіїв громадського транспорту.