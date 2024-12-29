Полтавщина візьме участь у пілотному проєкті з підготовки жінок-водійок автобусів

Полтавська область потрапила до списку учасників пілотного проєкту з навчання жінок-водійок автобусів. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій України.
Навчання для жінок є безоплатним, а по його завершенню усі гарантовано отримають працевлаштування, яке відповідає сучасним стандартам дотримання прав жінок.
Також на учасниць проєкту чекає:
менторська підтримка від фахівців і фахівчинь транспортної галузі, які допоможуть адаптуватися на новому робочому місці;
професійна підготовка відповідно до вимог європейських стандартів та реформування пасажирського транспорту в Україні.
Долучитися до навчання можуть жінки віком від 21 до 65 років, які:
мають водійське посвідчення однієї з категорій, зокрема «B», «C», «CE» або «D1», та практичний стаж водіння від 3 років;
готові навчатися як онлайн, так і офлайн;
бажають перекваліфікуватися та обов’язково працевлаштуватися водійками автобусів після закінчення навчання.
Організатори проєкту наголошують: працевлаштування після завершення навчання є обов’язковою умовою для участі у проєкті.
Надіслати заявку та долучитися до проєкту можна до 17 січня. Реєстрація на участь за посиланням.
Нагадаємо, раніше міський голова Кременчука Віталій Малецький розповідав, що у місті мобілізували багатьох водіїв громадського транспорту.
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