Жінка пішла з дому і не повернулася
У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 80-річну Галину Назарову. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.
Відомо, що сьогодні, 29 грудня, близько 12.00 жінка пішла від під’їзду будинку №20 на бульварі Українського Відродження, і з того часу місце її перебування невідоме.
Прикмети зниклої: низький зріст, худа статура, сиве коротке волосся.
Була одягнена у чорну куртку, чорні брюки, темні чоботи та шапку рожевого кольору.
У поліції також попереджають, що жінка має провали в пам'яті.
Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування Галини Назаренко, правоохоронці просять негайно повідомити за телефоном +380987392630 або звернутися до найближчого відділення поліції.
Доповнено:
Пресофіцерка райуправління поліції Анна Васенко повідомила, що жінку знайшли. Наразі вона перебуває вдома з рідними.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.