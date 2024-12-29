У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 80-річну Галину Назаренко (розшук припинено)

Сьогодні, 13:55 Переглядів: 339

Жінка пішла з дому і не повернулася

У Кременчуці розшукують зниклу безвісти 80-річну Галину Назарову. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» повідомила пресофіцерка Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

Відомо, що сьогодні, 29 грудня, близько 12.00 жінка пішла від під’їзду будинку №20 на бульварі Українського Відродження, і з того часу місце її перебування невідоме.

Прикмети зниклої: низький зріст, худа статура, сиве коротке волосся.

Була одягнена у чорну куртку, чорні брюки, темні чоботи та шапку рожевого кольору.

У поліції також попереджають, що жінка має провали в пам'яті.

Усіх, хто має будь-яку інформацію щодо можливого місця перебування Галини Назаренко, правоохоронці просять негайно повідомити за телефоном +380987392630 або звернутися до найближчого відділення поліції.

Доповнено:

Пресофіцерка райуправління поліції Анна Васенко повідомила, що жінку знайшли. Наразі вона перебуває вдома з рідними.