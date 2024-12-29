На Полтавщині обрали педагогів-переможців конкурсу за кращі матеріали для дистанційного навчання

Сьогодні, 13:08 Переглядів: 259

На Полтавщині підбили підсумки Обласного ярмарку кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційного навчання. До числа переможців та призерів потрапили і педагоги із Кременчука та району. Про результати участі повідомили на сайті Полтавської академії неперервної освіти, яка й була організатором конкурсу.

Загалом на розгляд журі цьогоріч учасники надіслали понад 300 робіт, із яких обрали 112 найкращих.

Серед педагогів Кременчука та району до переліку кращих увійшли:

Людмила Савенко, Бреусівський ліцей Козельщинської селищної ради (категорія «Біологія та екологія», ІІ місце)

Валентина Мороз, Петрівська гімназія Глобинської міської ради (категорія «Біологія та екологія», ІІІ місце)

Наталія Базавлук, Дмитрівська загальноосвітня школа Горішньоплавнівської міської ради (категорія «Іноземні мови», ІІ місце)

Волкова Катерина, загальноосвітня школа № 4 Горішньоплавнівської міської ради (категорія «Іноземні мови», ІІІ місце)

Оксана Морозова, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія (категорія «Інформатика», ІІІ місце)

Тетяна Сімчук, Бреусівський ліцей Козельщинської селищної ради (категорія «Математика», І місце)

Дар’я Грицик, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» (категорія «Початкова освіта», ІІ місце)

Тетяна Самойленко, Кривушівська гімназія Піщанської сільської ради (категорія «Початкова освіта», ІІІ місце)

Ольга Середа, Гориславська гімназія Піщанської сільської ради (категорія «Початкова освіта», ІІІ місце)

Майя Сидоренко, Обознівська гімназія Глобинської міської ради (категорія «Українська мова», І місце)

Любов Губенко, Пирогівський ліцей Глобинської міської ради (категорія «Українська мова», ІІ місце)

Оксана Юркова, загальноосвітня школа № 6 Горішньоплавнівської міської ради (категорія «Українська мова», ІІІ місце)

загальноосвітня школа № 6 Горішньоплавнівської міської ради (категорія «Українська мова», ІІІ місце) Галина Бондаренко, Омельницький ліцей (категорія «Сміливість іти за мріями», ІІІ місце)

Оксана Мицик, Петрівська гімназія Глобинської міської ради (категорія «Сміливість іти за мріями», ІІІ місце)

Тетяна Каптан, Максимівська гімназія Піщанської сільської ради (категорія «Творці сучасної української історії», І місце)

Галина Деркач, Омельницький ліцей (категорія «Творці сучасної української історії», ІІІ місце)

Наталія Ковнір, Глобинський ліцей № 5 (категорія «Творці сучасної української історії», ІІІ місце)

Оксана Білобров, Піщанський ліцей (категорія «Фізика», ІІІ місце)

Раїса Білоус, Піщанський ліцей (категорія «Хімія», ІІ місце)

Ксенія Іванес, Великокринківський ліцей Глобинської міської ради (категорія «Хімія», ІІІ місце)

Галина Левченко, Солоницький ліцей Козельщинської селищної ради (категорія «Хімія», ІІІ місце)

Нагадаємо, цьогоріч педагоги із Кременчука та Горішніх Плавнів отримали сертифікати з підготовки до короткострокових курсів Skills4 Recovery — тепер вони можуть проводити кваліфікаційні курси для колег.