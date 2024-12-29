На Полтавщині обрали педагогів-переможців конкурсу за кращі матеріали для дистанційного навчання
Сьогодні, 13:08
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Серед кращих обрали роботи і педагогів із Кременчука та району
На Полтавщині підбили підсумки Обласного ярмарку кращих розробок навчальних матеріалів для дистанційного навчання. До числа переможців та призерів потрапили і педагоги із Кременчука та району. Про результати участі повідомили на сайті Полтавської академії неперервної освіти, яка й була організатором конкурсу.
Загалом на розгляд журі цьогоріч учасники надіслали понад 300 робіт, із яких обрали 112 найкращих.
Серед педагогів Кременчука та району до переліку кращих увійшли:
- Людмила Савенко, Бреусівський ліцей Козельщинської селищної ради (категорія «Біологія та екологія», ІІ місце)
- Валентина Мороз, Петрівська гімназія Глобинської міської ради (категорія «Біологія та екологія», ІІІ місце)
- Наталія Базавлук, Дмитрівська загальноосвітня школа Горішньоплавнівської міської ради (категорія «Іноземні мови», ІІ місце)
- Волкова Катерина, загальноосвітня школа № 4 Горішньоплавнівської міської ради (категорія «Іноземні мови», ІІІ місце)
- Оксана Морозова, Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія (категорія «Інформатика», ІІІ місце)
- Тетяна Сімчук, Бреусівський ліцей Козельщинської селищної ради (категорія «Математика», І місце)
- Дар’я Грицик, Кременчуцький ліцей № 25 «Гуманітарний колегіум» (категорія «Початкова освіта», ІІ місце)
- Тетяна Самойленко, Кривушівська гімназія Піщанської сільської ради (категорія «Початкова освіта», ІІІ місце)
- Ольга Середа, Гориславська гімназія Піщанської сільської ради (категорія «Початкова освіта», ІІІ місце)
- Майя Сидоренко, Обознівська гімназія Глобинської міської ради (категорія «Українська мова», І місце)
- Любов Губенко, Пирогівський ліцей Глобинської міської ради (категорія «Українська мова», ІІ місце)
- Оксана Юркова, загальноосвітня школа № 6 Горішньоплавнівської міської ради (категорія «Українська мова», ІІІ місце)
- Галина Бондаренко, Омельницький ліцей (категорія «Сміливість іти за мріями», ІІІ місце)
- Оксана Мицик, Петрівська гімназія Глобинської міської ради (категорія «Сміливість іти за мріями», ІІІ місце)
- Тетяна Каптан, Максимівська гімназія Піщанської сільської ради (категорія «Творці сучасної української історії», І місце)
- Галина Деркач, Омельницький ліцей (категорія «Творці сучасної української історії», ІІІ місце)
- Наталія Ковнір, Глобинський ліцей № 5 (категорія «Творці сучасної української історії», ІІІ місце)
- Оксана Білобров, Піщанський ліцей (категорія «Фізика», ІІІ місце)
- Раїса Білоус, Піщанський ліцей (категорія «Хімія», ІІ місце)
- Ксенія Іванес, Великокринківський ліцей Глобинської міської ради (категорія «Хімія», ІІІ місце)
- Галина Левченко, Солоницький ліцей Козельщинської селищної ради (категорія «Хімія», ІІІ місце)
Нагадаємо, цьогоріч педагоги із Кременчука та Горішніх Плавнів отримали сертифікати з підготовки до короткострокових курсів Skills4 Recovery — тепер вони можуть проводити кваліфікаційні курси для колег.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: Полтавська академія неперервної освіти
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