Рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»: вишуканий салат із мідіями та грейпфрутом від Катерини Коломієць

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 182

Складові:

Мідії — 200 г

рожеві грейпфрути — 2 шт.

стиглі авокадо — 2-3 шт.

листя шпинату або набір зелені — 150 г

бальзамічний оцет — 1 ст. л.

оливкова олія — 80 мл

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Мідії замаринувати. Для цього їх відварити протягом 5 хвилин, залити маринадом із солі, цукру та соку лимона і залишити на пів години. Також можна купити готові мариновані мідії.

Для заправки з одного грейпфрута знімаємо цедру дрібною терткою.

У баночці з кришкою змішуємо оцет, оливкову олію, цедру, сіль і перець.

З грейпфрутів гострим ножем зрізаємо шкірку так, щоб було видно м’якуш. Відрізаємо філе між скибочками між плівками. Сік, що виділився, додаємо в заправку.

М’якуш авокадо нарізаємо скибочками. Змішуємо скибочки авокадо зі скибочками грейпфрута.

Перемішуємо шпинат або набір зелені із половиною заправки. Розкладаємо листя шпинату на тарілку, зверху викладаємо суміш авокадо та грейпфрута.

Змішуємо мідії з заправкою, що залишилася, викладаємо на салат.

Це неймовірно смачно й дуже вишукано!