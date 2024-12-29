Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Для дому і сім'ї, Рецепти

Рецепти від читачів газети «Для дому і сім'ї»: вишуканий салат із мідіями та грейпфрутом від Катерини Коломієць

Сьогодні, 12:05 Переглядів: 182

 

В рамках конкурсу «На кращий новорічний рецепт»

Складові:

Мідії — 200 г

рожеві грейпфрути — 2 шт.

стиглі авокадо — 2-3 шт.

листя шпинату або набір зелені — 150 г

бальзамічний оцет — 1 ст. л.

оливкова олія — 80 мл

сіль, чорний мелений перець — за смаком.

Мідії замаринувати. Для цього їх відварити протягом 5 хвилин, залити маринадом із солі, цукру та соку лимона і залишити на пів години. Також можна купити готові мариновані мідії.

Для заправки з одного грейпфрута знімаємо цедру дрібною терткою.

У баночці з кришкою змішуємо оцет, оливкову олію, цедру, сіль і перець.

З грейпфрутів гострим ножем зрізаємо шкірку так, щоб було видно м’якуш. Відрізаємо філе між скибочками між плівками. Сік, що виділився, додаємо в заправку.

М’якуш авокадо нарізаємо скибочками. Змішуємо скибочки авокадо зі скибочками грейпфрута.

Перемішуємо шпинат або набір зелені із половиною заправки. Розкладаємо листя шпинату на тарілку, зверху викладаємо суміш авокадо та грейпфрута.

Змішуємо мідії з заправкою, що залишилася, викладаємо на салат.

Це неймовірно смачно й дуже вишукано!

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепт конкурс Новий рік
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх