У грудні на Полтавщині четверо людей отруїлися природним газом

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 0

Протягом грудня на Полтавщині четверо людей отруїлися природним газом. Таку інформацію надає пресслужба Полтавської обласної військової адміністрації.

Серед них троє громадян постраждали, одна людина, на жаль, загинула.

Аби запобігти таким нещасним випадкам, варто дотримуватися певних правил. Якщо у приміщенні відчувається запах газу, відразу потрібно відкрити усі вікна та перевірити, чи вимкнене газове обладнання. А після цього обов’язково викликати аварійну газову службу.

Якщо ж у приміщенні, де відчувається запах газу, знайшли непритомну людину, у такому разі потрібно:

не включати світло;

відчинити двері і вікна;

припинити надходження газу;

швидше винести потерпілого на свіже повітря.

Нагадаємо, у листопаді на Полтавщині троє людей отруїлися чадним газом від генератора.