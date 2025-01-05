Градизька громада придбала дві легкові машини за 600 тисяч гривень

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 171

Наприкінці грудня 2024 року виконавчий комітет Градизької громади придбало дві легкові машини Mitsubishi Lancer. Два автомобілі обійшлись громаді у 600 тисяч гривень, по 300 тисяч гривень за кожну. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівлі проходили без використання електронної системи. Машини придбали у підприємця Дениса Голобородька. За даними Clarity Project, підприємець має всього два підписаних контракти на постачання цих легкових машин.

Нагадаємо, Глобинський виконком придбав Toyota Camry за 1,47 млн гривень.