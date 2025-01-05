Градизька громада придбала дві легкові машини за 600 тисяч гривень

Наприкінці грудня 2024 року виконавчий комітет Градизької громади придбало дві легкові машини Mitsubishi Lancer. Два автомобілі обійшлись громаді у 600 тисяч гривень, по 300 тисяч гривень за кожну. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.
Закупівлі проходили без використання електронної системи. Машини придбали у підприємця Дениса Голобородька. За даними Clarity Project, підприємець має всього два підписаних контракти на постачання цих легкових машин.
Нагадаємо, Глобинський виконком придбав Toyota Camry за 1,47 млн гривень.
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